Inter-Como, le probabili formazioni: le scelte di Chivu tra turnover e conferme

L’Inter vede lo scudetto sempre più vicino dopo il successo di venerdì sera contro il Cagliari, una vittoria pesante che ha portato i nerazzurri a +12 in classifica. Un margine importante, costruito con continuità e solidità, che potrebbe già risultare decisivo nel prossimo weekend e permettere alla squadra di mettere le mani sul titolo con anticipo.

Il percorso in campionato è stato fin qui quasi impeccabile e ha consentito all’Inter di creare un vantaggio significativo sulle inseguitrici. Un distacco che oggi rappresenta non solo un segnale di forza, ma anche un’opportunità concreta per gestire le energie in vista degli impegni decisivi di fine stagione. Nonostante ciò, l’attenzione resta altissima. Il gruppo guidato da Cristian Chivu sa bene che ogni partita può essere determinante e che abbassare la concentrazione proprio adesso sarebbe un errore. La parola d’ordine, infatti, resta continuità, sia in campionato che nelle coppe.

Coppa Italia, obiettivo finale: le scelte di Chivu

Prima di pensare alla possibile festa scudetto, l’Inter è attesa da un appuntamento fondamentale: la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como di Cesc Fàbregas. Si riparte dallo 0-0 della gara d’andata, un risultato che lascia tutto aperto e rende la sfida decisiva per l’accesso alla finale.

In palio non c’è soltanto il pass per l’ultimo atto della competizione, ma anche la possibilità di inseguire uno storico double. Un traguardo che riporterebbe alla memoria il 2010, anno del triplete nerazzurro, e che darebbe ulteriore valore al lavoro svolto da Cristian Chivu in questa stagione.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, restano alcuni dubbi ma anche diverse certezze. Tra i pali è aperto il ballottaggio con Sommer leggermente favorito su Martinez. In difesa torna a disposizione Bisseck, mentre Bastoni dovrebbe ancora riposare; al centro rientra Acerbi al posto di De Vrij.

A centrocampo novità importante con Zielinski pronto a partire dal primo minuto al posto di Mkhitaryan, una scelta che potrebbe garantire maggiore freschezza e dinamismo in una partita che si preannuncia intensa.

In attacco possibile sorpresa con Bonny dal primo minuto al fianco di Thuram, mentre Pio Esposito dovrebbe partire dalla panchina. Una soluzione che potrebbe offrire nuove soluzioni offensive e maggiore imprevedibilità.

L’Inter, dunque, si prepara a una sfida chiave della sua stagione: tra sogno scudetto e ambizioni di Coppa Italia, i nerazzurri vogliono continuare a vincere e scrivere una nuova pagina importante della loro storia.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez, Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas