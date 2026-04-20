Lecce, rimonta a metà sulla Fiorentina: 1-1, a segno Harrison e Tiago Gabriel

Allo stadio Via del Mare arriva un pareggio per 1-1 tra Lecce e Fiorentina, un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca ai salentini, dopo una gara giocata all’attacco ed una rimonta completata solo a metà.
Allo stadio Via del Mare arriva un pareggio per 1-1 tra Lecce e Fiorentina, un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca ai salentini, dopo una gara giocata all’attacco ed una rimonta completata solo a metà.
Lecce-Fiorentina 1-1, la partita
Fin dalle prime battute i padroni di casa hanno mostrato maggiore intraprendenza, cercando di schiacciare gli avversari nella propria metà campo. Già nelle fasi iniziali Coulibaly ha provato a servire palloni invitanti, mentre Cheddira ha sfiorato il gol con un colpo di testa salvato miracolosamente sulla linea da Fagioli. Nonostante la pressione costante del Lecce, a passare in vantaggio sono stati gli ospiti intorno alla mezz’ora: Harrison ha trafitto il portiere con un preciso diagonale sinistro su suggerimento di Mandragora, punendo l’unica vera distrazione difensiva dei locali.
Nella ripresa il copione non è cambiato, con la formazione giallorossa protesa in avanti alla ricerca del pari. Dopo vari tentativi e l’inserimento di forze fresche come Banda, la rete del definitivo pareggio è arrivata al minuto 71 grazie a Tiago Gabriel, abile a svettare di testa su un calcio d’angolo battuto da Gallo. Nel finale il Lecce ha tentato il colpaccio alzando il ritmo e sfiorando il raddoppio con Pierotti e Stulic, senza però trovare la necessaria freddezza sotto porta. Al triplice fischio la Fiorentina può sorridere per un traguardo permanenza ormai vicino, mentre il Lecce aggancia la Cremonese a quota 28 punti ma resta ancora impantanato nei bassifondi della classifica, obbligato a lottare duramente nelle prossime giornate per evitare la retrocessione.