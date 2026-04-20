L’agente di Gila: “Napoli? Fosse per me verrebbe subito! Mai parlato di rinnovo”

Alejandro Camano, agente del difensore della Lazio Mario Gila, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc per commentare le indiscrezioni relative a un possibile addio ai biancocelesti.

Alejandro Camano, agente del difensore della Lazio Mario Gila, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc per commentare le indiscrezioni relative a un possibile trasferimento al Napoli. Il procuratore ha sottolineato come il calciatore sia pienamente concentrato sugli impegni con il club biancoceleste, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi in questo finale di stagione. Nonostante l’apprezzamento per il capoluogo campano, Camano ha precisato che ogni eventuale proposta d’acquisto dovrà essere discussa preventivamente con la dirigenza guidata da Claudio Lotito.

L’agente di Gila apre al Napoli

In merito alle voci su Gila al Napoli, queste sono state le parole di Alejandro Camano: “Gila al Napoli? Napoli è una città che ha un grande significato per noi in Argentina.

È dove ha giocato Diego Armando Maradona e c’è sempre tanta felicità. Se fosse per me verrei a vivere domani a Napoli, ma qui parliamo di calcio professionistico e la testa del giocatore deve stare solo sulla Lazio. Mario Gila è un calciatore della Lazio e lo sarà fino alla fine della stagione. È un momento molto importante, c’è la possibilità di vincere la Coppa Italia, e Mario ha la testa solo per loro.

L’agente di Gila parla del futuro

Queste le parole dell’agente sul futuro del difensore: “Io non ho parlato con nessuna squadra della Serie A del futuro di Mario Gila. Qualora dovesse presentarsi un’offerta da qualunque club deve parlare direttamente con la Lazio e poi con noi. Sabato contro il Napoli ha giocato veramente benissimo, è uno dei più forti centrali in Italia.

Ha firmato un contratto di cinque anni con la Lazio e questo è il suo quarto anno; noi vogliamo essere rispettosi degli accordi presi. Rinnovo? Non abbiamo mai parlato di questo. Napoli è una città bellissima, ma chiunque vuole farsi avanti deve parlare prima con la Lazio che è l’unica che detiene i diritti del calciatore“.