Martedì alle 21:00 Inter e Como si giocano un posto in finale di Coppa Italia, ripartendo dallo 0-0 dell’andata al Sinigaglia, le statistiche di Planetwin365.news

L’Inter, vicina allo scudetto numero 21, punta ora anche alla finale di Coppa Italia. Per raggiungerla dovrà superare il Como nella semifinale di ritorno a San Siro, in una sfida che resta ancora apertissima.

Coppa Italia: Inter-Como, a San Siro vale la finale

La squadra di Cristian Chivu arriva nel suo momento migliore: le vittorie contro Roma, lo stesso Como e Cagliari hanno consolidato il primato, mentre l’assenza di Lautaro Martinez è stata compensata da un Marcus Thuram in grande forma, autore di quattro reti nelle ultime tre partite.

Più complicato il momento del Como, reduce dai ko proprio contro Inter e Sassuolo che hanno rallentato la corsa europea. La Coppa Italia resta però una grande occasione di riscatto, con i lariani ancora pienamente in corsa per l’impresa.

I precedenti: numeri dalla parte dell’Inter

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, la tradizione del confronto sorride nettamente alla squadra di Milano, che ha ottenuto 27 vittorie in 40 precedenti contro il Como, a fronte di 6 successi lariani e 7 pareggi.

Quello di martedì sarà inoltre il quarto incrocio stagionale tra le due squadre, con i nerazzurri già vincenti nei due match di campionato: il 4-0 di San Siro e il 4-3 in rimonta conquistato pochi giorni fa al Sinigaglia.

Per il Como, riuscire a segnare con continuità contro l’Inter non è mai semplice, e le tre reti realizzate nell’ultima sfida rappresentano un’eccezione più che una consuetudine. Il successo, invece, manca addirittura dal 1985, quando arrivò un 1-0 casalingo.

L’Inter arriva alla sfida con un attacco in fiducia, come dimostrano i 12 gol segnati nelle ultime tre partite. Attenzione però anche al dato difensivo: sia il Venezia che il Torino, eliminate nel percorso in Coppa Italia, sono riuscite a trovare la rete. Non a caso, in quattro delle ultime cinque gare dei nerazzurri entrambe le squadre sono andate a segno.

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