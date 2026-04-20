Orban dopo la rissa con un tifoso: “Mi dispiace profondamente, lavorerò sodo”

L’attaccante del Verona, Gift Orban, al centro delle polemiche dopo la rissa con un tifoso in seguito alla sconfitta con il Milan, affida le sue scuse ad un messaggio su Instagram.

L’attaccante del Verona, Gift Orban, al centro delle polemiche dopo la rissa con un tifoso in seguito alla sconfitta con il Milan, affida le sue scuse ad un messaggio su Instagram. Ecco le scuse del giocatore su Instagram: “Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento. Capisco quanto sia importante il vostro supporto e mi dispiace di aver ignorato coloro che mi si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all’altezza. Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per aver perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità. Mi impegno a imparare da questo errore e a fare meglio. I tifosi sono una parte fondamentale di questo club e apprezzo la passione e la lealtà che dimostrate ogni giorno. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo a parole, ma con i fatti. Grazie per il vostro continuo supporto. Rimango pienamente impegnato a dare il massimo per il club, ogni volta che scenderò in campo”.

La rissa di Orban: il video

Tutto è iniziato quando un padre, accompagnato dal figlio, si è avvicinato all’auto del giocatore chiedendo una foto.

Il giocatore non si è fermato, creando tensione, con un l’intervento di un altro tifoso, che avrebbe invitato il calciatore a concedere comunque uno scatto al bambino.

El delantero del Hellas Verona, Gift Orban, tras la derrota ante el Milan, se negó a detenerse con los aficionados para tomarse fotos, uno de los hinchas golpeó su coche y el delantero nigeriano se fue a los golpes 🫣🔥 pic.twitter.com/YrgQFAw4bT — TERADEPORTES (@Teradeportes) April 19, 2026

Orban, il comunicato del Verona di ieri

Così il club sull’accaduto: “Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento“.