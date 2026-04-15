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Champions League, Arsenal-Sporting e Bayern-Real: le probabili formazioni

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Dopo le vittorie di PSG e Atletico nei quarti di finale di Champions, questa sera si giocano le altre due sfide in programma rispettivamente a Emirates e all’Allianz Arena.

Mercoledì di gala per il ritorno dei quarti di Champions League. Il match clou è senza dubbio Bayern Monaco-Real Madrid, una sfida tra due potenze del calcio europeo (21 titoli complessivi nella competizione). I bavaresi partono con i favori del pronostico, sia per il vantaggio dell’andata (1-2 a Madrid), sia per un ruolino interno quasi perfetto. Le statistiche sono impietose per gli spagnoli: in Baviera hanno vinto solo il 21% delle volte e in stagione la squadra di Kompany ha perso soltanto una volta tra tutte le competizioni. All’Emirates, l’Arsenal gestisce il vantaggio minimo contro lo Sporting. I portoghesi non hanno mai avuto la meglio sui londinesi nei precedenti e inseguono una semifinale mai centrata prima d’ora. In palio c’è il penultimo atto contro l’Atletico Madrid che ha superato il Barcellona nel derby tutto spagnolo.

Vincent Kompany, allenatore Bayern Monaco
Vincent Kompany, allenatore Bayern Monaco

Champions League, i quarti di finale

Il Psg di Luis Enrique e l’Atlético Madrid del Cholo Simeone sono le prime semifinaliste della Champions League, questa sera toccherà a Bavaresi e Blancos, Gunners e Leoni giocarsi le chance per un posto tra le prime quattro d’Europa: quali saranno le altre due squadre che staccheranno il pass per le Final Four?

Arsenal-Sporting Lisbona: le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Eze, Zubimendi; Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard.

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincao, Goncalves; Suarez.

Bayern Monaco-Real Madrid: le possibili scelte

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Alexander Arnold, Rudiger, Militao, F.Garcia; Valverde, Camavinga, Bellingham; Guler; Mbappé Vinicius Junior.

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