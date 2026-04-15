Champions League, Arsenal-Sporting e Bayern-Real: le probabili formazioni

Dopo le vittorie di PSG e Atletico nei quarti di finale di Champions, questa sera si giocano le altre due sfide in programma rispettivamente a Emirates e all’Allianz Arena.

Mercoledì di gala per il ritorno dei quarti di Champions League. Il match clou è senza dubbio Bayern Monaco-Real Madrid, una sfida tra due potenze del calcio europeo (21 titoli complessivi nella competizione). I bavaresi partono con i favori del pronostico, sia per il vantaggio dell’andata (1-2 a Madrid), sia per un ruolino interno quasi perfetto. Le statistiche sono impietose per gli spagnoli: in Baviera hanno vinto solo il 21% delle volte e in stagione la squadra di Kompany ha perso soltanto una volta tra tutte le competizioni. All’Emirates, l’Arsenal gestisce il vantaggio minimo contro lo Sporting. I portoghesi non hanno mai avuto la meglio sui londinesi nei precedenti e inseguono una semifinale mai centrata prima d’ora. In palio c’è il penultimo atto contro l’Atletico Madrid che ha superato il Barcellona nel derby tutto spagnolo.

Champions League, i quarti di finale

Il Psg di Luis Enrique e l’Atlético Madrid del Cholo Simeone sono le prime semifinaliste della Champions League, questa sera toccherà a Bavaresi e Blancos, Gunners e Leoni giocarsi le chance per un posto tra le prime quattro d’Europa: quali saranno le altre due squadre che staccheranno il pass per le Final Four?

Arsenal-Sporting Lisbona: le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Eze, Zubimendi; Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard.

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincao, Goncalves; Suarez.

Bayern Monaco-Real Madrid: le possibili scelte

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Alexander Arnold, Rudiger, Militao, F.Garcia; Valverde, Camavinga, Bellingham; Guler; Mbappé Vinicius Junior.