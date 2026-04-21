Da Pio Esposito a Politano e Di Lorenzo: l’agente fa chiarezza sul futuro con Inter e Napoli

Il futuro di Pio Esposito è a tinte nerazzurre? A confermare la centralità dell’attaccante nel progetto dell’Inter è il suo procuratore, Mario Giuffredi. Contemporaneamente, l’agente ha fatto luce sulle prossime strategie del Napoli, analizzando la situazione attraverso la posizione di due elementi chiave come Politano e Di Lorenzo.

L’Inter e Pio Esposito sono pronti a proseguire il loro cammino insieme. Nonostante l’interesse di mercato scaturito dall’ottima stagione del classe 2005, la società e l’entourage del giocatore non valutano strade alternative. La conferma definitiva è arrivata dall’agente Mario Giuffredi durante l’evento “Inside the Sport 2026” a Coverciano, dove ha ipotizzato un futuro condiviso lungo almeno un decennio. A margine della premiazione per la sua carriera, lo stesso Giuffredi ha toccato anche i temi legati al Napoli, discutendo il futuro di Politano, Di Lorenzo e Folorunsho, sottolineando come le mosse del club azzurro siano strettamente connesse alla permanenza di Antonio Conte.

“Sta bene all’Inter, credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni. Pensare al mercato per lui… A meno che non sia un volere dell’Inter, non è un volere che appartiene a me o al ragazzo. Per me il mercato per Pio Esposito non è mai iniziato e mai inizierà, è felice di rimanere all’Inter e fare la sua carriera lì”.

Pio è felice all’Inter ed è fuori dal mercato: arriva la conferma dell’agente ✅ Giuffredi, all’evento “Inside the Sport”, ha parlato del futuro del giovane talento nerazzurro, sottolineando la sua volontà di rimanere per i prossimi 10 anni 💪#PioEsposito #spaziointer pic.twitter.com/PHJrBDxAOD — SpazioInter.it (@SpazioInter) April 20, 2026

Di Lorenzo e Politano

“Sono due pilastri, e non lo dico io, ma i risultati che hanno ottenuto e l’amore che hanno dimostrato verso la maglia del Napoli. Non ho mai avuto nessun dubbio, se assisto un calciatore è perché ci credo fermamente e sono convinto che saranno dei pilastri del Napoli ancora per diversi anni, sono intelligenti, hanno qualità e soprattutto hanno l’amore per quella maglia che permette loro di spingersi sempre oltre l’ostacolo”.

Vergara e Folorunsho

“Ha avuto un infortunio abbastanza delicato, con la fascite plantare. Credo che nelle ultime tre partite dovrebbe essere disponibile, con la speranza di rivederlo in campo per rivedere le belle giocate di cui ci ha deliziato in questi mesi”.

“A Cagliari è stato benissimo, ha dimostrato di essere un giocatore forte: quello che sarà il futuro lo vedremo nei prossimi mesi. Per qualità e fisicità, può giocare in qualsiasi squadra, anche in club importanti. Vedremo quello che sarà, anche in base all’allenatore del Napoli: se rimarrà Conte o ci saranno altri. E’ un nodo da sciogliere ma non oggi”.