Lamine Yamal, 50 gol a 19 anni è record: può battere il primato di Raul

Lamine Yamal continua a incantare: il gioiellino classe 2007 ha segnato anche ieri un gol magnifico che ha permesso al Barcellona di vincere a Bilbao.

Un record dietro l’altro per Yamal, che all’età di 19 anni è riuscito a raggiungere quota 50 gol in carriera Messi raggiunse quella cifra all’età di 20 anni e 315 giorni. Non è mai facile ed è sempre scomodo effettuare paragoni, soprattutto quando di mezzo c’è la Pulce, che ha scritto la storia del calcio con numeri impressionanti individuali e di squadra. Adesso Yamal ha messo nel mirino un altro record.

Yamal è già un piccolo campione

I numeri non mentono mai e il fatto che Yamal sia quasi sempre un fattore decisivo per l’economia di squadra lo rende già un piccolo campione. I tifosi interisti ricorderanno molto bene la prova che fece l’anno scorso nel doppio confronto tra andata e ritorno nella semifinale di Champions. Yamal fu davvero imprendibile e ci volle un grande Sommer a impedire ai blaugrana di volare in finale nel confronto di San Siro.

Adesso Yamal ha messo nel mirino un altro primato: il massimo numero di gol in una singola competizione prima di compiere 19 anni. Il record appartiene a Raul Gonzalez Blanco, stella del Real Madrid, che nella stagione 1995-1996 realizzò 19 reti.

Le parole di Flick

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha parlato così dopo il successo sul campo dell’Athletic Bilbao: “L’ho già detto, Pedri rende tutti migliori. Cambia la partita, ha un ottimo senso del gioco. Anche Olmo ha giocato meglio nel secondo tempo, ma la cosa importante è che tutti hanno lottato uniti. Yamal non ha giocato la sua miglior partita, ma il suo gol ha deciso tutto. Quando ha spazio, opportunità… si allena molto. È positivo che riesca a risolvere la partita in una determinata situazione”.