LIVE – Inchiesta arbitri, con chi parlava Rocchi: le ipotesi. Contatto Bisseck-Ndicka, ecco cosa chiederà la Procura

Sono giorni delicati per il mondo del calcio italiano. Le notizie dell’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri non possono lasciare indifferenti appassionati e tifosi. Segui su SPORTITALIA gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta con un live testuale che vi spiega approfonditamente ogni passaggio.

Gli aggiornamenti in diretta

16.00 La Procura di Milano chiederà l’acquisizione di audio e video del Var in occasione di Inter-Roma. Lo riporta la Repubblica. La partita, celebre per il famoso contatto fra Bisseck e Ndicka, con mancata concessione di un rigore ai nerazzurri (fondamentale per la corsa scudetto), non è al momento tra quelle citate negli inviti a comparire di sabato 25 aprile. Secondo i pm, però, nasconderebbe una potenziale ingerenza (il supervisore era Andrea Gervasoni) nella collaborazione tra sala Var e arbitro di campo. Insomma, va capito come gli inquirenti proveranno a utilizzare questi audio per la loro inchiesta.

15.00 Il supervisore Var Gervasoni attaccò il Var Nasca per la mancata review sulla gomitata, “arrivando quasi alle mani”, scrive così Repubblica. Oggi sono entrambi indagati nell’ambito dell’inchiesta arbitri.

13.40 Così Cairo sulla questione Rocchi: “Ho letto i giornali, è una cosa in divenire, non conosco le carte. E’ difficile poter dire cosa è realmente successo, chi è intervenuto, chi non è intervenuto, se qualcuno è intervenuto. Non saprei oggi dare un parere. E’ una cosa che andrà avanti giorno per giorno, tutto da vedere come evolverà“. Ancora Cairo sul possibile commissariamento della FIGC: “Mi fido delle decisioni del presidente del CONI Buonfiglio. Io non sono così tecnico, affidiamoci a lui“.

12.50 La domanda è: con chi parlava Rocchi al Meazza? Gli inquirenti ritengono di aver capito di chi sia la voce della persona (o delle persone) a colloquio con il designatore. Cercheranno conferme nei prossimi giorni ma una teoria si fa largo: queste persone sarebbero appartenenti al mondo arbitrale. Per il Big Bang, serve che Ascione provi la sua teoria. Così riporta la Gazzetta dello Sport.

12.40 Domani ci sarà l’interrogatorio davanti al pubblico ministero. Ieri la conferma che Rocchi non si presenterà. Così infatti ha parlato il suo avvocato: “Una decisione mia, lui voleva presentarsi. Non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mio mandato difensivo“.