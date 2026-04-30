ESCLUSIVA SI Gattuso-Torino, contatti diretti: la pista decollerà in un caso

L’ex Commissario Tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, nel mirino del Torino: gli ultimi aggiornamenti forniti da Alfredo Pedullà.

Il calciomercato degli allenatori entra nel vivo e, secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il futuro della panchina del Torino potrebbe tingersi di nuovo. Al centro dei rumors c’è Gennaro Gattuso: negli ultimi sette giorni la pista si è scaldata notevolmente, con almeno un paio di approfondimenti che testimoniano la concretezza dell’interesse granata.

I contatti tra le parti sono stati diretti, evidenziando una reciproca apertura. “Ringhio”, reduce dall’esperienza con la Nazionale, avrebbe dato la sua disponibilità di massima a sposare il progetto di Urbano Cairo. Si tratta di una situazione in piena evoluzione, che tuttavia resta legata a un bivio fondamentale: la posizione di Roberto D’Aversa.

Contatti diretti #Gattuso–#Torino e almeno un paio di approfondimenti nell’ultima settimana. Disponibilità e apertura, situazione da seguire se non fosse confermato D’Aversa

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 30, 2026