Al-Nassr, Ronaldo vede i 1.000 gol: 970 volte e l’orgoglio delle 5 Champions

Ronaldo segna ancora con l’Al-Nassr e risponde agli sfottò dei tifosi dell’Al-Ahli: durante l’intervista il fuoriclasse portoghese mima il gesto delle 5 Champions vinte.

I record non si fermano mai per Cristiano Ronaldo. Con il colpo di testa vincente al 76′ contro l’Al-Ahli, su assist di Joao Felix, il fuoriclasse portoghese ha sbloccato un match poi sigillato dal raddoppio di Coman al 90′. Una rete pesante, che proietta CR7 a quota 970 gol in carriera: il traguardo leggendario delle 1.000 marcature dista ormai solo 30 passi.

970: Cristiano Ronaldo a segno con l’Al-Nassr: messaggio all’Al-Ahli

A 41 anni, Ronaldo non ha perso né il vizio del gol né il suo iconico carattere. Al termine della sfida, vinta per 2-0 dal suo Al-Nassr, l’attaccante ha risposto con fermezza agli sfottò della tifoseria avversaria. A chi gli ricordava il punteggio o mimava il numero due, Cristiano ha replicato con l’orgoglio di chi ha riscritto la storia del calcio europeo: “Io di Champions League ne ho vinte 5”.

GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO. ESTE GOL PUEDE VALER LA LIGA ÁRABE!!! SU GOL 970!!!! La pidió ahí, saltó como si tuviera 20 años, y mira ese giro de cabeza y la pone en el ángulo. JAMÁS VEREMOS A NADIE IGUAL!!!! 🐐🐐🐐🐐 @Cristiano pic.twitter.com/Ag7LjLrduI https://t.co/XsbYtS3mpQ — MT2 (@madrid_total2) April 29, 2026

Il momento d’oro di Ronaldo riflette la salute del suo club con l’Al-Nassr che sta dominando anche il campionato saudita. A quattro giornate dal termine, la situazione vede i gialloblù saldamente al comando: gialloblù a 79 punti (1° posto), Al-Hilal: 71 punti (con una partita da recuperare).

🚨🚨🎙️| Cristiano Ronaldo’s reply to Al Ahli fans that were telling him they have 2 Asian Champions League trophies: “I have 𝐅𝐈𝐕𝐄 UEFA Champions League trophies.” pic.twitter.com/IUpqTPUw9A — CentreGoals. (@centregoals) April 29, 2026

Nonostante l’inseguimento dell’Al-Hilal guidato da Simone Inzaghi, il vantaggio di 8 lunghezze mette Ronaldo in una posizione privilegiata per arricchire ulteriormente una bacheca già infinita, mentre il mondo del calcio osserva con il fiato sospeso il suo avvicinamento alla quadrupla cifra.