Un rigore per parte: 1-1 tra Atletico e Arsenal nell’andata della semifinale di Champions

Finisce in parità l’andata della semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. Un rigore per parte decidono la prima metà del doppio confronto.

Primo round delle semifinali a Madrid, dove andava in scena un confronto che quest’anno aveva visto i Gunners vincere 4-0 nella fase campionato. I colchoneros, in quella circostanza, subirono ben 4 reti nel giro di tredici minuti. Questa volta la formazione di Simeone ha mostrato aggressività, recuperando l’iniziale svantaggio e andando perfino vicinissima al gol vittoria.

Il racconto

Parte subito forte la formazione spagnola: al 13′ Alvarez si gira in un fazzoletto e conclude, bravo Raya ad opporsi. L’Arsenal cresce e va vicino al gol con Odegaard, murato sul più bello, e poi con Madueke, che conclude a lato dopo una bella percussione personale. Il vantaggio inglese arriva dal dischetto: Gyokeres subisce il penalty ed è freddo dagli undici metri: destro potentissimo e Gunners avanti. E’ l’ultima emozione del primo tempo, che si conclude con il minimo scarto.

La rete del pari arriva sempre per un calcio di rigore: il tocco di mano in area di rigore è di White: dal dischetto si presenta l’altro bomber della serata, Julian Alvarez, che trafigge Raya pareggiando i conti. L’Atletico prende coraggio e continua ad attaccare con insistenza. Griezmann colpisce la traversa e Lookman si divora il sorpasso. Eze si guadagna un altro rigore, ma il VAR annulla tutto.

Perfetta parità

Si conferma il bilancio statistico che, negli ultimi 4 confronti, premia un assoluto equilibrio tra le due formazioni: un successo per parte e due pareggi. A Londra un vincitore, comunque, ci dovrà essere: si deciderà la finalista che sfiderà una tra Bayern Monaco e PSG.