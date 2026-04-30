LIVE – Inchiesta arbitri, Gervasoni in Procura: “Risponderò alle domande”

Sono giorni delicati per il mondo del calcio italiano. Le notizie dell’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri non possono lasciare indifferenti appassionati e tifosi. Segui su SPORTITALIA gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta con un live testuale che vi spiega approfonditamente ogni passaggio.

Gli aggiornamenti in diretta

10:50 Andrea Gervasoni e il suo avvocato sono appena arrivati in Procura. L’ex arbitro: “Ho rispetto del lavoro della magistratura. Risponderò alle domande”. Il suo legale precisa: “Risponderemo alle domande, ma noi siamo qui solo per un episodio”. Il riferimento dovrebbe essere all’episodio legato a Salernitana-Modena.

9:30 Secondo quanto riportato da Repubblica, gli inquirenti e la procura di Milano starebbero concentrando la loro attenzione ora sui rapporti tra il designatore Rocchi e i Club Referee Manager.

9:00 Parla Simone Inzaghi a La Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico dell’Inter si schiera ovviamente dalla parte del suo club sulla vicenda arbitri: “L’inchiesta mi ha scioccato. L’Inter ha perso molti punti per colpa di errori. Non siamo stati favoriti, semmai siamo stati penalizzati e abbiamo perso lo Scudetto per un punto. Non accuso nessuno, ma è doloroso”.

8:30 Oggi è il giorno dell’interrogatorio ad Andrea Gervasoni. Il supervisore del VAR andrà in Procura a Milano per rispondere alle domande del pubblico ministero Ascione e della sua squadra di inquirenti. Non si presenterà invece il designatore Gianluca Rocchi, che già nei giorni scorsi aveva comunicato tramite il suo legale che non avrebbe risposto alla convocazione.