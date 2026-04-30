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LIVE – Inchiesta arbitri, Gervasoni in Procura: “Risponderò alle domande”

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Sono giorni delicati per il mondo del calcio italiano. Le notizie dell’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri non possono lasciare indifferenti appassionati e tifosi. Segui su SPORTITALIA gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta con un live testuale che vi spiega approfonditamente ogni passaggio.

Andrea Gervasoni, supervisore VAR, indagato nell’inchiesta arbitri
Andrea Gervasoni, supervisore VAR, indagato nell’inchiesta arbitri (Screen YouTube)

Gli aggiornamenti in diretta

10:50 Andrea Gervasoni e il suo avvocato sono appena arrivati in Procura. L’ex arbitro: “Ho rispetto del lavoro della magistratura. Risponderò alle domande”. Il suo legale precisa: “Risponderemo alle domande, ma noi siamo qui solo per un episodio”. Il riferimento dovrebbe essere all’episodio legato a Salernitana-Modena.

9:30 Secondo quanto riportato da Repubblica, gli inquirenti e la procura di Milano starebbero concentrando la loro attenzione ora sui rapporti tra il designatore Rocchi e i Club Referee Manager.

9:00 Parla Simone Inzaghi a La Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico dell’Inter si schiera ovviamente dalla parte del suo club sulla vicenda arbitri: “L’inchiesta mi ha scioccato. L’Inter ha perso molti punti per colpa di errori. Non siamo stati favoriti, semmai siamo stati penalizzati e abbiamo perso lo Scudetto per un punto. Non accuso nessuno, ma è doloroso”.

8:30 Oggi è il giorno dell’interrogatorio ad Andrea Gervasoni. Il supervisore del VAR andrà in Procura a Milano per rispondere alle domande del pubblico ministero Ascione e della sua squadra di inquirenti. Non si presenterà invece il designatore Gianluca Rocchi, che già nei giorni scorsi aveva comunicato tramite il suo legale che non avrebbe risposto alla convocazione.

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