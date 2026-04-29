Coppa Italia Primavera, trionfa l’Atalanta! Juve battuta ai rigori

L’Atalanta si aggiudica la Coppa Italia Primavera: in finale battuta la Juve. Decidono i calci di rigore, trionfa la formazione nerazzurra.

L’Atalanta si aggiudica la Coppa Italia Primavera: in finale battuta la Juve. Decidono i calci di rigore, trionfa la formazione nerazzurra.

Le formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta: Anelli, Parmiggiani, Ramaj (C), Isoa; Idele, Leandri, Pedretti, Arrigoni; Artesani; Camara, Baldo. A disposizione: Zanchi, Galafassi, Cakolli, Cojocariu, Rinaldi, Ruiz, Gasparello, Bono, Aliprandi, Percassi, Mouisse. Allenatore: Zanchi.

Juventus: Radu, Rizzo, Montero, Grelaud; Leone, Milia, Makiobo, Tiozzo, Verde (C); Merola, Durmisi. A disposizione: Huli, Bamballi, Keutgen, Lopez, Bellino, Ceppi, Elimoghale, Borasio, Bracco, Gielen, Corigliano. Allenatore: Padoin.

La cronaca

L’inizio è equilibrato, ma al 28′ sono i bianconeri a passare in vantaggio. Rinvio caotico, Arrigoni spazza sui piedi di Rizzo. Il 3 mette il mirino sulla porta e trova una traiettoria super, che si spegne all’incrocio del palo lontano. Al 31′ altra occasione per la Juve: break di Verde, servizio per Merola che sterza sul mancino e disegna sulla testa di Durmisi. Anelli sulla linea trova un riflesso impressionante e la toglie dalla porta. Al 37′ pennellata di Artesana, Camara prende il tempo e stacca ma sul secondo palo si allunga Radu, che la toglie dall’angolino. Nel secondo tempo l’Atalanta reagisce, Baldo prende il legno e va vicino al pareggio. Dall’altra parte Durmisi spreca diverse occasioni, e al 94′ Isoa con un’incornata clamorosa porta la gara ai rigori. Dai tiri dal dischetto, alla fine, sono i bianconeri a trionfare e a portarsi a casa la Coppa Italia Primavera.