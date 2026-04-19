River Plate-Boca Juniors, oggi il Superclasico in esclusiva su SI

Si giocherà questa sera il Superclasico. Alle ore 22.00 in campo al Mas Monumental, River Plate e Boca Juniors. Gara da seguire su Sportitalia, canale 60 DTT.

Torna oggi su Sportitalia il Superclasico. La più grande partita del calcio argentino. L’ultima edizione, la 217 si è disputata il 9/11/2025 e ha visto la vittoria alla Bombonera del Boca Jrs di Ubeda contro il River Plate di Marcelo Gallardo. Gara decisa dalle reti di Zeballos e Merentiel. Reti arrivate in chiusura di prima frazione e in apertura di secondo tempo. Ora sulla panchina del River Plate siede Eduardo Coudet subentrato al dimissionario Marcelo Gallardo. Nel Boca l’allenatore è sempre Ubeda. In classifica, il Boca Jrs è quarto nel gruppo A con 21 punti. Il River Plate è invece secondo nel gruppo B a 26 punti. Segui il Superclasico sul canale 60 DTT, qui sul nostro sito e sulla nostra app! Ampio pre-partita dalle 20.30.

Superclasico, una gara imperdibile: alle 22.00 su SI

Torna oggi con la sua edizione n.218 il Superclasico in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. Alle 22.00 con la telecronaca di Francesco Nigro, River Plate e Boca Juniors si affronteranno al Mas Monumental. Gara da seguire sul canale 60 DTT. Un’appuntamento imperdibile e che contrapporrà due formazioni in ottima forma e che occupano le posizioni di vertice nei Gironi A e B del Torneo Apertura a 3 giornate dal termine della fase a gruppi. River Plate attualmente secondo nel girone B, Boca Juniors quarto nel girone A.

Diverse le assenze pesanti. In casa Boca Juniors, oltre il lungodegente Edinson Cavani, in settimana gli Xeneises hanno perso anche il portiere Marchesin, grave infortunio al crociato. Al suo posto in campo Leandro Brey. Out per infortunio anche Battaglia e Carlos Palacios. Dall’altra parte in casa River Plate ancora out Franco Armani, Juan Carlos Portillo, Juan Fernando Quintero e Maxi Meza. In settimana si è infortunato anche Fausto Vera.

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I convocati del River Plate

Beltran, Centurion; Bustos, Rivero, Acuna, Diaz, Vina, Martinez Quarta, Montiel, Pezzella, U. Gimenez; Moreno, Galvan, Galoppo, J.C. Meza, Lencina; Paez, L.Pereyra, Subiabre, Driussi, Salas, Freitas, Colidio. Allenatore: Coudet.

La probabile formazione del River Plate (4-4-2): Beltran; Montiel, Martinez Quarta, Rivero, Acuna; J.C. Meza, Moreno, Galvan, Paez/Subiabre; Colidio, Driussi. Allenatore: Coudet.

I convocati del Boca Juniors

Brey, Garcia; Weigandt, Barinaga, Figal, Di Lollo, Costa, Pellegrino, Blanco; Braida, Paredes, Delgado, Rey Domenech, Ascacibar, Belmonte, Alarcon, Herrera, Velasco, Aranda; Zeballos, Romero, Merentiel, Bareiro, Gimenez. Allenatore: Ubeda.

La probabile formazione del Boca Juniors (4-3-1-2): Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado; Aranda; Merentiel, Bareiro. Allenatore: Ubeda.