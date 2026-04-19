Roma, Gasperini soddisfatto: “Giocato una buona gara, Carnesecchi ha salvato il risultato”. E glissa ancora su Ranieri

Pareggio all’Olimpico tra AS Roma e Atalanta: Gian Piero Gasperini elogia la prestazione, guarda alla corsa europea e spegne le polemiche con Ranieri. Il tecnico ringrazia squadra e tifosi e invita a restare concentrati sul finale di stagione con fiducia e grande ambizione.

Allo Stadio Olimpico finisce 1-1 l’anticipo della 33ª giornata di Serie A tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l’Atalanta di Raffaele Palladino. Una sfida delicata in chiave europea, sbloccata nel primo tempo dalle reti di Nikola Krstovic e Mario Hermoso, che lascia aperta la corsa alle posizioni nobili della classifica.

Con questo pareggio i giallorossi agganciano il Como di Cesc Fàbregas a quota 58 punti e accorciano momentaneamente sulla Juventus guidata da Luciano Spalletti, attesa dal match dell’Allianz Stadium contro il Bologna. Un risultato che mantiene viva la corsa europea e che Gasperini ha commentato con soddisfazione nel post-partita.

Il commento di Gasperini alla prestazione della Roma

“Oggi abbiamo fatto un’ottima partita, Carnesecchi ha salvato il risultato in più occasioni. Credo che abbiamo prodotto di più e che abbiamo provato a vincere la partita più dell’Atalanta. Negli scontri diretti abbiamo spesso fatto ottime gare, ci sono mancati i risultati, anche se nel girone di ritorno, eccetto l’Inter, non abbiamo più perso: anzi, siamo stati spesso più vicini noi alla vittoria. A volte però le partite vengono decise dagli episodi”, ha esordito il tecnico giallorosso, sottolineando come la prestazione abbia lasciato sensazioni positive nonostante il pareggio.

Il finale di stagione

Gasperini ha poi allargato lo sguardo alla classifica e al finale di stagione: “Abbiamo raggiunto il Como e tenuto distante l’Atalanta, che lo scorso anno è arrivata terza. La Juventus è a due punti e deve giocare domani. Le partite ora diventano più difficili e può succedere di tutto. Il campionato è fatto di queste sorprese. Nell’ultimo kilometro c’è sempre qualcuno che si pianta e qualcuno che va a razzo”.

Il tecnico si è soffermato anche sull’equilibrio della squadra e sulle difficoltà difensive degli ultimi mesi: “Fino a dicembre abbiamo avuto una continuità di formazione che ci ha garantito una grande tenuta difensiva. Con l’arrivo di Malen abbiamo migliorato quella offensiva, ma in difesa abbiamo iniziato a perdere dei pezzi e lo abbiamo pagato. Devo dire che comunque era molto difficile mantenere le medie del girone d’andata”.

Le condizioni di Mancini

Buone notizie, invece, sulle condizioni di Gianluca Mancini: “Gianluca aveva un po’ di crampo sull’adduttore e si è fermato in tempo. Sarà disponibile per le prossime”.

Gasperini non risponde ancora a Ranieri

In chiusura, Gasperini ha affrontato anche le polemiche nate dalle parole di Claudio Ranieri: “Ho subito questa situazione, da una settimana non si parla d’altro. Non ho mai risposto e continuo a non farlo, non mi sembrerebbe giusto nei confronti dei nostri tifosi. Lottiamo ancora per traguardi importanti e io sono concentrato sul campo: bisogna chiudere bene questo campionato. Per me è stata un’esperienza straordinaria, ho una squadra che continua a seguirmi costantemente. Ringrazio i giocatori e anche i tifosi, che non hanno mai smesso di starci vicino. Le lacrime di ieri? Sto invecchiando e mi commuovo. Ormai sono vecchio”. Una chiusura che racconta emozioni e concentrazione in vista del finale di stagione.