Colpo salvezza del Parma: il lampo di Elphege stende l’Udinese. Pellegrino in ospedale

Il Parma festeggia un successo fondamentale in ottica salvezza grazie alla rete decisiva di Nesta Elphege, che permette ai ducali di superare l’Udinese e avvicinarsi alla matematica salvezza.
Il Parma festeggia un successo fondamentale in ottica salvezza grazie alla rete decisiva di Nesta Elphege, che permette ai ducali di superare l’Udinese e compiere un passo probabilmente definitivo verso la permanenza in categoria. Con questi tre punti, la compagine guidata da Carlos Cuesta raggiunge quota 39 in classifica, distanziando in maniera rassicurante il duo composto da Cremonese e Lecce, fermi a dodici lunghezze di ritardo. Per i friulani, invece, la sconfitta non sposta gli equilibri di una stagione tranquilla, confermandoli a metà graduatoria con 43 punti. Fra i gialloblu, Pellegrino esce a fine primo tempo per alcuni giramenti di testa dovuti ad un paio di scontri di gioco: l’attaccante si è recato in ospedale a Udine per accertamenti.
La prima frazione di gara si è rivelata avara di contenuti tecnici e agonistici, chiudendosi senza che i due portieri venissero mai realmente chiamati in causa. L’unica nota di cronaca per l’Udinese è stata firmata da Kamara, la cui conclusione dalla distanza è terminata ampiamente sopra la traversa. Il Parma ha provato a farsi vedere con qualche cross verso il centro dell’area cercando la stazza di Pellegrino, ma senza trovare fortuna.
La svolta è arrivata in apertura di ripresa con l’ingresso forzato di Elphege, subentrato a Pellegrino per un malore fisico di quest’ultimo. Al francese sono bastati cinque minuti per incidere: servito da Strefezza, l’attaccante ha protetto palla su Kabasele e ha trafitto Okoye, siglando il suo primo centro nel massimo campionato. Il vantaggio ha acceso la sfida, con Elphege che ha sfiorato il raddoppio poco dopo approfittando di un errore dello stesso Okoye. Nel finale l’Udinese ha reagito con forza, colpendo una traversa con un colpo di testa di Gueye e mancando il pareggio con Zaniolo, che prima non ha inquadrato lo specchio e poi, in pieno recupero, si è visto negare la gioia del gol da un grande intervento di Suzuki.