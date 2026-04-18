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Il Napoli si arrende: la Lazio passa (0-2) al Maradona, l’Inter vede lo Scudetto

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Il Napoli di Conte alza bandiera bianca: al Maradona prestazione incolore, la Lazio passa 0-2. Milinkovic-Savic para un rigore sullo 0-1. Fischi del Maradona al 45′.

Il Napoli di Antonio Conte alza bandiera bianca: al Maradona prestazione incolore, la Lazio passa 0-2. Milinkovic-Savic para un rigore sullo 0-1. Fischi del Maradona al 45′, cori d’incitamento nel finale. L’Inter ora vede lo Scudetto, che potrebbe vincere in alcuni casi già alla prossima partita.

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Antonio Conte Sportitalia.it (Foto LaPresse)

Il Napoli subisce una dura sconfitta casalinga allo Stadio Maradona, dove la Lazio si impone con un netto due a zero. La compagine guidata da Antonio Conte è apparsa l’ombra di se stessa, mostrando una preoccupante fragilità psicologica e commettendo una serie infinita di imprecisioni tecniche. Il match si è messo subito in salita per i padroni di casa, trafitti dopo appena sei minuti dalla rete di Cancellieri, servito da un cross di Taylor nato da un’intuizione di Zaccagni. Nonostante il tentativo di guadagnare campo, i partenopei hanno faticato a creare pericoli concreti, rischiando anzi il tracollo quando un errore di Buongiorno ha concesso un penalty alla Lazio. In quel frangente, Milinkovic-Savic ha tenuto a galla i suoi parando il rigore calciato da Zaccagni, ma l’intervento del portiere non è bastato a scuotere i compagni.

Nella ripresa, nonostante i cambi drastici operati da Conte, la musica non è cambiata. Un’altra incertezza difensiva ha permesso a Nuno Tavares di involarsi sulla fascia e servire l’assist per il raddoppio firmato da Basic. Da quel momento la gara è scivolata via senza sussulti azzurri, con la Lazio di Sarri in totale controllo e capace di gestire le energie in vista dei prossimi impegni. Il fischio finale è stato accompagnato da una bordata di fischi assordanti da parte del pubblico napoletano, deluso per una prestazione priva di grinta e di tiri verso lo specchio della porta avversaria. Una giornata da dimenticare per il Napoli, apparso oggi totalmente disconnesso e privo di idee.

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