Il Napoli si arrende: la Lazio passa (0-2) al Maradona, l’Inter vede lo Scudetto

Il Napoli di Conte alza bandiera bianca: al Maradona prestazione incolore, la Lazio passa 0-2. Milinkovic-Savic para un rigore sullo 0-1. Fischi del Maradona al 45′.
Il Napoli di Antonio Conte alza bandiera bianca: al Maradona prestazione incolore, la Lazio passa 0-2. Milinkovic-Savic para un rigore sullo 0-1. Fischi del Maradona al 45′, cori d’incitamento nel finale. L’Inter ora vede lo Scudetto, che potrebbe vincere in alcuni casi già alla prossima partita.
Il Napoli subisce una dura sconfitta casalinga allo Stadio Maradona, dove la Lazio si impone con un netto due a zero. La compagine guidata da Antonio Conte è apparsa l’ombra di se stessa, mostrando una preoccupante fragilità psicologica e commettendo una serie infinita di imprecisioni tecniche. Il match si è messo subito in salita per i padroni di casa, trafitti dopo appena sei minuti dalla rete di Cancellieri, servito da un cross di Taylor nato da un’intuizione di Zaccagni. Nonostante il tentativo di guadagnare campo, i partenopei hanno faticato a creare pericoli concreti, rischiando anzi il tracollo quando un errore di Buongiorno ha concesso un penalty alla Lazio. In quel frangente, Milinkovic-Savic ha tenuto a galla i suoi parando il rigore calciato da Zaccagni, ma l’intervento del portiere non è bastato a scuotere i compagni.
Nella ripresa, nonostante i cambi drastici operati da Conte, la musica non è cambiata. Un’altra incertezza difensiva ha permesso a Nuno Tavares di involarsi sulla fascia e servire l’assist per il raddoppio firmato da Basic. Da quel momento la gara è scivolata via senza sussulti azzurri, con la Lazio di Sarri in totale controllo e capace di gestire le energie in vista dei prossimi impegni. Il fischio finale è stato accompagnato da una bordata di fischi assordanti da parte del pubblico napoletano, deluso per una prestazione priva di grinta e di tiri verso lo specchio della porta avversaria. Una giornata da dimenticare per il Napoli, apparso oggi totalmente disconnesso e privo di idee.