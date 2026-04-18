Napoli-Lazio, le ultimissime sulle scelte di Conte e Sarri

Big match al Maradona alle ore 18: il Napoli di Antonio Conte ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le probabili formazioni delle due squadre.

Big match al Maradona alle ore 18: il Napoli di Antonio Conte ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri. I partenopei vogliono mantenere la distanza sul Milan, mentre i biancocelesti vogliono provare ad avvicinarsi all’ultima posizione utile per una qualificazione europea. Queste le probabili formazioni delle due squadre.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Le parole di Conte dopo Parma-Napoli

Il Napoli di Antonio Conte riprende il Parma, ma viene frenato sull’1-1 allo stadio Tardini. Dopo il vantaggio di Strefezza, ci ha pensato McTominay a firmare il pareggio. L’Inter può allungare in vetta.

Il Napoli di Antonio Conte riprende il Parma, ma viene frenato sull’1-1 allo stadio Tardini. Dopo il vantaggio di Strefezza, arrivato dopo nemmeno un minuto, ci ha pensato McTominay a firmare il pareggio su assist di Hojlund. L’Inter può allungare in vetta: alle 20.45 la sfida al Como, che può portare i nerazzurri a +9 in caso di successo.

Conte: “Il sogno scudetto non è spento”

Così l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa dopo il match: “Il sogno non viene spento, mancano sei partite, l’Inter deve ancora giocare. E’ un sogno legato a chi ci sta davanti.

Poi spiega: “Vedendo i numeri finora dell’Inter sicuramente era un sogno bello ardito da fare. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Veniamo da cinque vittorie, oggi abbiamo pareggiato. Dispiace perché avremmo potuto mettere altri due punti in più per la Champions e per avvicinarci all’Inter, che stasera gioca col Como. Noi continuiamo al massimo, mancano sei partite. Sappiamo cos’è stato questo campionato, ne siamo orgogliosi e continuiamo su questa strada”.