McTominay evita il ko, ma il Napoli frena a Parma: 1-1. L’Inter può scappare

Il Napoli di Antonio Conte riprende il Parma, ma viene frenato sull’1-1 allo stadio Tardini. Dopo il vantaggio di Strefezza, ci ha pensato McTominay a firmare il pareggio. L’Inter può allungare in vetta.
Il Napoli di Antonio Conte riprende il Parma, ma viene frenato sull’1-1 allo stadio Tardini. Dopo il vantaggio di Strefezza, arrivato dopo nemmeno un minuto, ci ha pensato McTominay a firmare il pareggio su assist di Hojlund. L’Inter può allungare in vetta: alle 20.45 la sfida al Como, che può portare i nerazzurri a +9 in caso di successo.
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