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Lazio, Sarri accontentato: a luglio arriva un nuovo giocatore dal Villarreal

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Alfonso Pedraza sarà da luglio un nuovo giocatore della Lazio. La conferma è arrivata questa mattina alla presentazione del Trofeu Villarreal CF. Sarri accoglierà un nuovo giocatore.

Le parole di Pedraza: “Fino all’ultimo minuto darò tutto come ho sempre fatto. Sono qui da molti anni, da tutta la vita, e sono molto felice e orgoglioso di esserci stato e di tutto ciò che ho realizzato. Per questo fino all’ultimo minuto farò del mio meglio e sarò un professionista. Abbiamo un vantaggio e sappiamo che dipendiamo da noi stessi, ma la lotta per il terzo posto non sarà semplice”.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio

Le parole di Pedraza

Pedraza ha continuato così: “Vogliamo finire il più in alto possibile. In questo momento dipende da noi, dato che abbiamo quattro punti di vantaggio. Mancano sette partite e abbiamo molta fiducia nel nostro lavoro. Riusciremo a controllare la pressione delle zone alte della classifica perché l’obiettivo è molto vicino”.

L’esclusiva di Sportitalia

Il 30 dicembre Alfredo Pedullà aveva confermato in esclusiva l’approdo di Pedraza alla Lazio e oggi è arrivata anche la concretizzazione del passaggio nelle parole del calciatore (LEGGI QUI)

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