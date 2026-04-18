Lazio, Sarri accontentato: a luglio arriva un nuovo giocatore dal Villarreal

Alfonso Pedraza sarà da luglio un nuovo giocatore della Lazio. La conferma è arrivata questa mattina alla presentazione del Trofeu Villarreal CF. Sarri accoglierà un nuovo giocatore.

Le parole di Pedraza: “Fino all’ultimo minuto darò tutto come ho sempre fatto. Sono qui da molti anni, da tutta la vita, e sono molto felice e orgoglioso di esserci stato e di tutto ciò che ho realizzato. Per questo fino all’ultimo minuto farò del mio meglio e sarò un professionista. Abbiamo un vantaggio e sappiamo che dipendiamo da noi stessi, ma la lotta per il terzo posto non sarà semplice”.

Le parole di Pedraza

Pedraza ha continuato così: “Vogliamo finire il più in alto possibile. In questo momento dipende da noi, dato che abbiamo quattro punti di vantaggio. Mancano sette partite e abbiamo molta fiducia nel nostro lavoro. Riusciremo a controllare la pressione delle zone alte della classifica perché l’obiettivo è molto vicino”.

L’esclusiva di Sportitalia

Il 30 dicembre Alfredo Pedullà aveva confermato in esclusiva l’approdo di Pedraza alla Lazio e oggi è arrivata anche la concretizzazione del passaggio nelle parole del calciatore (LEGGI QUI)