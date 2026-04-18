Inter, Chivu: “Champions raggiunta aritmeticamente. Ora testa alla Coppa Italia”

Vince 3-0 l’Inter contro il Cagliari nell’anticipo della 33^ giornata di Serie A. In gol Thuram, Barella e Zielinski. Al termine della gara ha parlato anche l’allenatore Chivu.

Dopo una prima frazione bloccata l’Inter si scatena nella ripresa e batte 3-0 il Cagliari di Pisacane. Pesante successo per Chivu che vola momentaneamente a +12 sul Napoli e +15 sul Milan. Marcature aperte da Thuram che segna su assist di Dimarco. 2-0 che porta la firma dell’ex Nicolò Barella. Allo scadere arriva anche il 3-0 Dumfries appoggia per Zielinski che dal limite dell’area trova una conclusione magica che fissa il punteggio sul definitivo 3-0 per l’Inter. Ora per i nerazzurri testa alla gara di Coppa Italia contro il Como, che ha perso oggi 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Per l’Inter in conferenza ha parlato oltre De Vrij anche Chivu.

Le parole di Chivu

Così nel post Cagliari, l’allenatore dell’Inter Chivu. Parole raccolte dal nostro Luca Cilli: “Se l’Inter non parte bene la colpa è mia e bisogna trovare delle soluzioni per i primi tempi. Chiaro, il calcio non è matematica e ci sono gli avversari che possono sorprenderti. La manovra nel primo tempo è stata lenta, senza attacco alla linea. Non è stato fatto un buon primo tempo, anche perché il Cagliari ha giocatori in grado di metterci in difficoltà. Qualche aggiustamento è stato fatto, soprattutto per l’intensità e la velocità della palla. Siamo stati più aperti, abbiamo allargato le punte. È una volta sbloccata la partita siamo venuti fuori, con la mente rilassata e a proprio agio si divertono anche.

Oggi matematicamente abbiamo raggiunto la Champions League, ora con una gara in più abbiamo 12 punti di vantaggio. La strada è lunga ma siamo in una buona posizione e sono più che felice per i miei tifosi e per i calciatori. Se possiamo iniziare a mettere i Queen? Godiamoci la prestazione di questa sera, avremo tempo di pensare altre cose in futuro. Godiamoci questa vittoria e poi pensiamo alla semifinale di Coppa Italia. La curva canta ‘vinceremo il tricolore’? Ci danno tanto, ci trasmettono energia con tutto quello che fanno. I decibel si sono alzati ed è bella questa connessione fra pubblico e squadra“.