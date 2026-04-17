Sassuolo-Como, Grosso batte Fabregas nell’anticipo

Vince 2-1 il Sassuolo nel primo anticipo della 33^ giornata di Serie A contro il Como. Succede tutto nel finale del primo tempo. Neroverdi avanti di 2 gol, Nico Paz segna poi il definitivo 2-1.

Termina 2-1 a favore del Sassuolo l’anticipo del Mapei Stadium contro il Como. Gara che si sblocca in chiusura di primo tempo quando è Volpato con un pallonetto da fuori area a siglare la rete del vantaggio. Poco dopo arriva il 2-0. In gol questa volta Nzola, servito perfettamente da Laurienté. Como che non resta a guardare e accorcia le marcature. Dopo il gol all’Inter, segna ancora Nico Paz. Nella ripresa succede poco o niente. Il Sassuolo controlla la gara e porta a casa i 3 punti. Ko pesante per Fabregas e i suoi che ora rischiano di essere staccati nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Volpato-Nzola, Sassuolo avanti 2-1

Due minuti e Sassuolo subito pericoloso. Nzola appoggia per Thorstvedt, conclusione di prima che finisce a lato dopo la deviazione di Ramon. Al 15′ giallo per Jacobo Ramon. Fallo dello spagnolo che ferma una ripartenza di Thorstvedt. Al 17′ ci prova Laurienté. Punizione centrale, respinge Butez. Occasione per il Como al 21′. Nico Paz cerca ma non trova Alberto Moreno. Ancora Como, ancora Nico Paz al 25′. Grande parata di Turati sulla conclusione dell’argentino. Giallo anche per Morata al 27′. Fermata la ripartenza di Nzola. Al 35′ è Muharemovic a salvare in corner su Nico Paz.

Passa il Sassuolo al 43′ con Volpato. Giocata super di Laurienté che lancia il contropiede di Nzola, assist per Volpato che con un perfetto pallonetto supera un distratto e fuori dai pali Butez. Nessuna reazione del Como che 2 minuti dopo subisce anche il 2-0. Segna Nzola. Matic avvia il contropiede, Laurienté rifinisce per l’angolano che a tu per tu con Butez non sbaglia. Nico Paz trova il 2-1. Conclusione del fantasista argentino che al terzo tentativo trova la rete personale. Primo tempo che finisce 2-1.

Finisce 2-1

Pronti via Fabregas ne cambia subito 3. Fuori Perrone, Smolcic e Baturina, dentro Caqueret, Vojvoda e Douvikas. Al 51′ giallo per Kone. Fallo duro ai danni di Moreno. Chance per Nzola al 52′. Conclusione al volo che non trova la porta. Ci prova anche Volpato al 58′. Tiro debole che para Butez. Altro cambio per Fabregas. Fuori un pessimo Diao, dentro Rodriguez. Giallo per Volpato al 64′ per perdita di tempo. Primo cambio nel Sassuolo, fuori proprio Volpato per Fadera. Miracolo di Turati al 69′. Pallonetto dalla distanza di Nico Paz, salva il portiere del Sassuolo. Ultimo cambio per Fabregas. Dentro Kuhn fuori Da Cunha. Doppio cambio Sassuolo al 76′. Dentro Lipani e Pinamonti, fuori Matic e Nzola. Ammonizione per Moreno al 79′. Fallo su Laurienté. Giallo per Thorstvedt al 82′. Fallo su Morata. Non succede più nulla. Finisce 2-1 per il Sassuolo. Como sempre più lontano dalla Champions League.