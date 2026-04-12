Scatto salvezza del Genoa: 2-1 al Sassuolo nel lunch match. Due espulsi nel tunnel

Il Genoa si avvicina concretamente alla salvezza: nel lunch match di Serie A il Grifone ha battuto 2-1 il Sassuolo. Due espulsi nel tunnel a fine primo tempo.

Una vittoria dal profumo di salvezza quella del Genoa contro il Sassuolo. Il vantaggio dei liguri è arrivato con Malinovskyi che riceve dal limite dell’area e calcia con il mancino lasciando di sasso Muric. A fine primo tempo un parapiglia coinvolge Ellertsson e Berardi, entrambi vengono espulsi lasciando le rispettive squadre in inferiorità numerica.

Attivismo al Ferraris

Il Sassuolo pareggia i conti con Koné. Al minuto 30′ Laurienté calcia con il destro dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta difesa da Bijlow. Nel finale ci pensa Sabelli a servire una bellissima palla per Messias, la cui serpentina è decisiva per il tiro vincente di Ekuban.

La classifica aggiornata

1. Inter 72 punti (31 partite giocate)

2. Napoli 65 (31)

3. Milan 63 (32)

4. Juventus 60 (32)

5. Como 58 (31)

6. Roma 57 (32)

7. Atalanta 53 (32)

8. Bologna 45 (31)

9. Lazio 44 (31)

10. Udinese 43 (32)

11. Sassuolo 42 (32)

12. Torino 39 (32)

13. Genoa 36 (32)

13. Parma 35 (31)

15. Cagliari 33 (32)

16. Fiorentina 32 (31)

17. Cremonese 27 (32)

18. Lecce 27 (31)

19. Hellas Verona 18 (32)

20. Pisa 18 (32)