Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. Il tecnico giallorosso è tornato anche sull’intervista post Lecce di venerdì scorso, affrontando anche la questione futuro.

Roma, le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini è partito dall’intervista di venerdì scorso, dopo Roma-Lecce: “Allora, c’è stata questa intervista di venerdì scorso che ha creato questa situazione in questa settimana. Per me è stata una sorpresa incredibile. Non c’è stato mai, dico mai, un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che facevamo magari con altra gente, oppure nei rapporti tra noi due. Quindi è stata una cosa veramente inaspettata.

Da quel momento in poi mi sono solamente preoccupato, primo di non rispondere, secondo di cercare di, anche se involontariamente sono coinvolto, non creare nessun tipo di danno. Nessun tipo di difficoltà alla squadra, principalmente, e anche nel rispetto del pubblico. C’erano 60.000 persone, che vengono allo stadio per vedere la partita importante, di livello, credo che la cosa importante sia questa. Gradirei che parlassimo di questo, anche perché non sono intervenuto durante tutta la settimana, non è arrivato da tutti, avrei voluto cercare di impedire tutto questo, ma è stato impossibile da parte mia”.

Gasperini: “Futuro? Basta parlarne”

Sulla settimana complicata: “Mio malgrado ho subito questo impatto mediatico che c’è stato. Per me e per la squadra, per la partita di domani, l’alibi è 0. Noi domani abbiamo la testa di giocare una gara, come ho detto prima, dopo 33 giornate, cioè la 33esima è domani, e quindi siamo in un percorso vicino a quello che sarà il finale. È una partita importantissima per tutte e due le squadre, più per noi, sicuramente”.

Se questa situazione può destabilizzare la squadra? Zero. Dobbiamo giocare la partita, è una partita importante, siamo ancora, nessun alibi, anzi semmai un po’ di benzina in più, un po’ di propellenti in più, credo anche che la gente lo capisca e quindi sosterrà ancora più forte la squadra”.

Sul suo futuro alla Roma: “Lei continua a parlare di altre cose, io parlo di partita. Quel giorno non voglio creare nessun tipo di problema, con queste domande lei crea dei problemi. Quindi faccia una domanda sulla squadra o sulla partita di domani. Io qui sull’altra cosa ho chiuso. Se le fa piacere, parliamo di calcio. Se mi vuole continuare su queste situazioni, ho chiuso”.

Sulle scelte di domani: “Sono quelle a parte i giocatori che sono fuori. Non è cambiato niente rispetto alla settimana scorsa, se non che abbiamo perso Pellegrini, questo è veramente stato un peccato. La rosa è ben definita, su quello, e la probabile formazione, c’è il problema di Pisilli, che ha avuto all’inizio settimana una distorsione alla caviglia, che però sembra aver recuperato abbastanza bene, dobbiamo valutare oggi, ma le alternative sono quelle”.