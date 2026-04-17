Juventus, ufficiale il rinnovo del capitano Locatelli fino al 2030. I dettagli

La Juventus blinda Manuel Locatelli fino al 2030: il rinnovo certifica il ruolo centrale del capitano nel progetto e rafforza la continuità tecnica e identitaria del club bianconero.

La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus continua nel segno della stabilità e dell’identità bianconera. Il club ha ufficializzato il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998 fino al 30 giugno 2030, blindando uno dei punti di riferimento del progetto tecnico della squadra di Luciano Spalletti.

Locatelli alla Juventus

Arrivato nell’estate del 2021, Locatelli ha saputo ritagliarsi rapidamente un ruolo centrale nello spogliatoio e in campo, conquistando fiducia e responsabilità stagione dopo stagione. Il suo percorso racconta una crescita costante: 224 presenze complessive, 9 gol e 17 assist che testimoniano l’importanza del suo contributo nella costruzione del gioco e negli equilibri della squadra. Numeri che raccontano solo in parte l’impatto del centrocampista, diventato nel tempo un leader silenzioso e oggi anche capitano.

Legame bianconero

Il legame con i colori bianconeri affonda le radici nell’infanzia. Locatelli ha sempre vissuto la Juventus come un sogno da inseguire e proteggere, trasformando ogni allenamento e ogni partita in un’occasione per dimostrare appartenenza e responsabilità. Il rinnovo fino al 2030 rappresenta quindi un segnale forte di continuità e fiducia reciproca tra il giocatore e la società, che punta a costruire il futuro attorno a figure solide e riconoscibili.

Il commento dell’AD della Juventus Damien Comolli

A sottolineare il valore dell’accordo è stato l’amministratore delegato del club, Damien Comolli: “Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus. Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva”.

I dettagli del rinnovo di Locatelli

Manuel Locatelli rinnova per la seconda volta con la Juventus. Il centrocampista ex Sassuolo aveva già allungato di due stagioni il suo accordo con la Juve nel 2023, dopo il riscatto esercitato dal Sassuolo. La scadenza firmata tre anni fa infatti era fissata per il 30 giugno 2028 e ora si allungherà fino alla fine del decennio.

L’adeguamento non riguarda solo la durata, ma anche l’ingaggio che passerà da circa 3,3 milioni netti a poco oltre 4 milioni.