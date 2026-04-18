Cagliari, Pisacane: “Perso contro i più forti. Kilicsoy non da garanzie”

Il Cagliari ha perso 3-0 al Meazza contro l’Inter nell’anticipo della 33^ giornata di Serie A. Al termine della gara ha parlato in conferenza stampa Fabio Pisacane, allenatore dei sardi.

Vittoria netta 3-0 dell’Inter contro il Cagliari nel secondo anticipo della 33^ giornata di Serie A. Dopo il 2-1 del Sassuolo contro il Como è arrivato il successo dei nerazzurri contro i sardi. Gara decisa dai gol di Thuram, Barella e Zielinski. Nel post partita ha analizzato la sconfitta dei suoi, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. Il tecnico ha parlato della gara ma anche dei singoli che non hanno giocato come Kilicsoy, spiegandone l’assenza. Pisacane ha parlato anche dei principali allenatori della nostra Serie A. Ecco le sue parole.

Pisacane, le dichiarazioni dell’allenatore Cagliari

Le dichiarazioni raccolte dal nostro Luca Cilli.

Così Pisacane sulla sconfitta: “L’Inter non è la prima volta che nella ripresa ha un impatto devastante nel match. Mi spiace perché nel primo avevamo messo dentro tante cose buone e alcune ripartenze potevamo gestirle meglio. Però abbiamo perso contro la squadra più forte del campionato. Si poteva fare qualcosa di più ma andiamo avanti. Borrelli è un attaccante che abbiamo anche rimpianto dopo aver perso Belotti, e per tornare in condizione deve giocare. Però sono valutazioni che lasciano il tempo che trovano. Kilicsoy in questo momento non mi offre garanzie dal punto di vista fisico.

Mancano cinque partite e nessuna sarà scontata, nel bene e nel male quelle che dovevamo portare dalla nostra parte sono state fatali. Quando eravamo in difficoltà invece abbiamo dato il massimo. Manca poco serve restare uniti. Negli ultimi 20 metri ci arriviamo spesso, poi però la differenza la fa la qualità in alcune situazioni. A Milano con l’Inter le ripartenze sono state buone ma non le abbiamo sfruttate. Domani sarò un allenatore migliore perché per me ogni giorno è palestra. Per me è un onore aver affrontato dei maestri come Conte, Spalletti, Gasperini e anche Chivu perché sta facendo cose incredibili. Lo conosco dalla Primavera e merita questi successi“.

Le parole di Mendy

Paul Mendy, Cagliari, in conferenza post Inter dove ha esordito a San Siro: “Una emozione stupenda esordire in questo stadio con il Cagliari, speravo in questo giorno perché ho lavorato tanto in allenamento e ne avevamo parlato con Pisacane. L’obiettivo personale e lavorare sempre forte per aiutare la squadra e magari un giorno arrivare in nazionale. Ma la prima cosa è la squadra. Prima la salvezza con il Cagliari e poi il Senegal“.