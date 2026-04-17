Inter, De Vrij: “Vittoria che manda un segnale. Chivu? Molto bravo”

Vince 3-0 l’Inter contro il Cagliari nell’anticipo della 33^ giornata di Serie A. In gol Thuram, Barella e Zielinski. Conclude la gara da capitano Stefan De Vrij che ha poi parlato in conferenza stampa.

Dopo una prima frazione bloccata l’Inter si scatena nella ripresa e batte 3-0 il Cagliari di Pisacane. Pesante successo per Chivu che vola momentaneamente a +12 sul Napoli e +15 sul Milan. Marcature aperte da Thuram che segna su assist di Dimarco. 2-0 che porta la firma dell’ex Nicolò Barella. Allo scadere arriva anche il 3-0 Dumfries appoggia per Zielinski che dal limite dell’area trova una conclusione magica che fissa il punteggio sul definitivo 3-0 per l’Inter. Ora per i nerazzurri testa alla gara di Coppa Italia contro il Como, che ha perso oggi 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Per l’Inter in conferenza ha parlato anche De Vrij.

Le parole di De Vrij

Le dichiarazioni del difensore dell’Inter raccolte dal nostro Luca Cilli.

Così sulla gara contro il Cagliari: “Vittoria importante anche per dare un altro segnale, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Sono in scadenza di contratto, non è stato deciso ancora nulla. Ora voglio finire al massimo la stagione e poi vedremo quel che sarà. Nel secondo tempo siamo andati meglio, bravi i ragazzi dello staff che capiscono sempre quel che si deve migliorare. Nel primo tempo troppo lenti, cosi faticavamo a trovare spazio. Nella ripresa ci siamo alzati di più ed è andata bene”

Così sul tecnico Chivu: “Chivu ha dato tanto ed è molto bravo. Come per noi anche per lui non è stato facile, dopo la scorsa stagione c’era tanta delusione“