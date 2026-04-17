Inter-Cagliari, Chivu vince ancora: scudetto sempre più vicino

Vince 3-0 l’Inter contro il Cagliari e consolida sempre più la vetta del campionato di Serie A. +12 sul Napoli e +15 sul Milan in attesa delle gare di azzurri e rossoneri.

Dopo una prima frazione bloccata l’Inter si scatena nella ripresa e batte 3-0 il Cagliari di Pisacane. Pesante successo per Chivu che vola momentaneamente a +12 sul Napoli e +15 sul Milan. Marcature aperte da Thuram che segna su assist di Dimarco. 2-0 che porta la firma dell’ex Nicolò Barella. Allo scadere arriva anche il 3-0 Dumfries appoggia per Zielinski che dal limite dell’area trova una conclusione magica che fissa il punteggio sul definitivo 3-0 per l’Inter. Ora per i nerazzurri testa alla gara di Coppa Italia contro il Como, che ha perso oggi 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Primo tempo senza emozioni, 0-0

Tre minuti e Cagliari subito pericoloso. Lancio lungo di Caprile per Palestra che scarica per Esposito, l’attaccante calcia ma Martinez para. Ci prova ancora Palestra al 12′. Inizia l’azione Obert per Borrelli, conclusione alta dell’esterno di proprietà dell’Atalanta. Caprile salva il Cagliari al 13′, ma c’era fuorigioco. Al 15′ dialogo Thuram-Esposito, Adopo salva poi su Dimarco. Ci prova Pio Esposito al 19′. Cross di Dimarco e girata della punta. Salva Mina. Al 23′ ammonito Sebastiano Esposito, fallo su Mkhitaryan. Giallo a Borrelli due minuti dopo per fallo su De Vrij. Inter pericolosa al 32′. Sulemana salva su cross di Dimarco. Un minuto dopo conclusione di Carlos Augusto deviata in corner. Sul corner tentativo alto di testa di Dumfries. Ultima chance della prima frazione al 40′ per Pio Esposito, salva Caprile. Inter-Cagliari 0-0.

Thuram-Barella-Zielinski, vince 3-0 l’Inter

Al 50′ ci prova Dumfries su sponda di Esposito, palla a lato. Inter in vantaggio al 53′. Cross da sinistra di Dimarco per Thuram che a tu per tu con Caprile fa 1-0. Raddoppio immediato al 56′ con Barella. Conclusione rimpallata a Thuram, arriva l’ex della gara che con una grande conclusione batte Caprile e fa 2-0. Primi cambi per Pisacane al 58′. Fuori Borrelli e Gaetano, dentro Mendy e Deiola. Punizione a lato di Calhanoglu al 61′. Chance Cagliari al 69′. Decisivo Akanji che anticipa Mendy e mette in corner.

Triplo cambio Inter al 75′. Dentro Zielinski, Bonny e Luis Henrique. Fuori Mkhitaryan, Thuram e Dimarco. Cambio doppio nel Cagliari. Fuori Obert e Sulemana, dentro Zappa e Folorunsho. Out Calhanoglu al 85′. Al 87′ ci prova Dumfries su cross di Bonny ma manda alto. Cambi finali, dentro Belotti per Ze Pedro. Dentro Diouf per Barella. Zielinski chiude i giochi al 93′. Diouf appoggia su Dumfries che scarica per Zielinski. Super conclusione e gol 3-0. Superato Milik tra i marcatori polacchi in Serie A. Inter aritmeticamente in Champions League.