Inter, le mani sullo Scudetto: a Como va sotto 2-0, ma Thuram e Dumfries rimontano

Serata folle al Sinigaglia: l’Inter di Cristian Chivu va sotto 2-0 col Como ma rimonta con Marcus Thuram e Denzel Dumfries, allungando sul Napoli verso uno Scudetto ormai vicinissimo con sei giornate ancora da giocare.

Una serata folle, pazza, da vera Inter a Como. I nerazzurri di Cristian Chivu avevano l’occasione di allungare in maniera probabilmente decisiva sul Napoli, bloccato sull’1-1 a Parma e l’hanno sfruttata. Ma lo hanno fatto nella maniera più incredibile possibile: in rimonta, come più volte le è accaduto in questa stagione.

La squadra del tecnico rumeno va sotto 2-0, con le reti di Valle e Nico Paz. Ma a cavallo dell’intervallo e nel secondo tempo, non solo tornano in partita, ma rimontano. Protagonisti della rimonta nerazzurra Marcus Thuram e Denzel Dumfries con due doppiette, entrambi tornati proprio in questa serata ai loro livelli migliori. Nel finale, Da Cunha accorcia su rigore ma non basta alla squadra di Fabregas per evitare il ko.

La gara

Il Como parte con un atteggiamento molto offensivo, schierando ben quattro giocatori votati all’attacco e cercando di mettere subito pressione all’Inter fin dai primi minuti. L’approccio aggressivo però non produce occasioni realmente pericolose nella fase iniziale della gara. La prima vera opportunità arriva con Perrone e Valle, che sprecano una chance importante facendo comunque tremare Sommer. Il portiere svizzero non riesce invece a evitare il vantaggio lariano al 36’: respinge in modo impreciso una conclusione di Nico Paz e Valle è il più rapido ad avventarsi sul pallone, segnando il tap-in dell’1-0.

Poco prima dell’intervallo è lo stesso Nico Paz a firmare il raddoppio al 45’, dando l’impressione di indirizzare la partita. Tuttavia, proprio nei minuti di recupero del primo tempo l’Inter reagisce: Barella mette un cross preciso e Thuram accorcia le distanze di testa, riaprendo completamente il match.

Da quel momento cambia l’inerzia della sfida. Nella ripresa l’Inter rientra in campo con grande determinazione e trova subito il pareggio grazie a un clamoroso errore difensivo di Kempf e Butez: un retropassaggio troppo corto lascia la palla vagante e Thuram ne approfitta con un pallonetto che vale il 2-2 al 49’. Inizia quindi lo show di Dumfries, protagonista di due incursioni decisive che permettono ai nerazzurri di ribaltare tutto e allungare fino al poker. Nel finale, però, il Como non molla: Da Cunha accorcia su rigore all’89’ e, nei minuti di recupero, Jacobo Ramon sfiora un incredibile pareggio colpendo la traversa.

Inter, allungo Scudetto

Il successo del Sinigaglia regala all’Inter una fetta importante dello Scudetto. I tre punti permettono alla squadra di Chivu di allungare a +9 sul Napoli. L’allungo è probabilmente quello decisivo perché con sole sei giornate ancora da giocare appare complicato pensare che i partenopei possano rimontare.

La Juve sorpassa il Como

La sconfitta, unitamente al pareggio della passata giornata contro l’Udinese, costa carissimo alla squadra di Fabregas. I comaschi hanno subito, infatti, il sorpasso della Juventus che ieri ha vinto a Bergamo con un gol di Boga.

Tuttavia, la squadra lombarda resta in corsa per la Champions a -5 dal Milan e -2 dalla Juve.