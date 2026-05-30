Champions League, le dichiarazioni post match

Il PSG ha vinto la Champions League 2025/26. Un trionfo che arriva per il secondo anno di fila, dopo il 5-0 contro l’Inter. I parigini si sono imposti 5-4 dopo i rigori contro l’Arsenal.

Così nell’immediato post partita, Desiré Douè: “Non ho parole! La prima è stata eccezionale, ma avevamo una voglia matta, più di ogni altra cosa, di andare a prenderci la seconda. Questa coppa è per le nostre famiglie, i nostri fratelli, le nostre sorelle, li ringraziamo. Amo troppo questo club. E non è finita qui! La seconda è nostra, continueremo a lavorare duro e andremo a prenderci anche la terza”. L’attaccante francese, in gol nella finale dell’anno scorso. Doppietta per lui, ha segnato uno dei 4 rigori decisivi per il successo del PSG.

Le parole di Luis Enrique e Arteta

Così l’allenatore del PSG a Sky Sport: “Cosa ho detto all’intervallo? Niente, le cose normali che si devono fare per attaccare una squadra che si difende molto bene centralmente. Rigori? Siamo abituati”.

Così in conferenza stampa l’allenatore dei Gunners: “Bisogna superare il dolore e farlo diventare benzina per arrivare a un livello differente. Voglio congratularmi sul PSG, è la migliore squadra del mondo. Non volevamo giocare in questa maniera, ma loro ti costringono a farlo. Non capisco perché uno può essere rigore e l’altro no, per me poteva esserlo tranquillamente. Poi c’è la questione dei rigori: quello dato per fallo di Mosquera, quello non dato su Madueke. Quello che ho detto ai giocatori è di vivere il momento, avere gioia ogni singolo giorno”.

Così Marquinhos

Queste le parole del difensore del PSG: “Seconda Champions? Leggendaria. Abbiamo cominciato con difficoltà, il mister ha saputo gestire nel modo migliore. Abbiamo una bellissima squadra e possiamo fare ancora grandi cose. Abbiamo vissuto tante volte già in finale. Abbiamo un portiere che sa cosa fa e lo stesso vale per i tiratori, eravamo tranquilli. Puntare alle tre di fila del Real? Vedremo, ora la testa va ai Mondiali”.