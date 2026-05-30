Arsenal, fatali i rigori: PSG campione d’Europa

Per il secondo anno consecutivo il PSG è nuovamente campione d’Europa. Dopo il successo 5-0 contro l’Inter arriva il bis. 5-4 dtr contro l’Arsenal.

Non basta la rete di Kai Havertz dopo 5 minuti all’Arsenal per vincere la prima Champions League della propria storia. Il PSG pareggia infatti meritatamente al 65′ su rigore con Ousmane Dembélé. La gara non si sblocca e termina ai rigori. Sbagliano Eze e Gabriel nell’Arsenal, solo Nuno Mendes nel PSG che vince così per il secondo anno di fila la Champions League. Gara equilibrata e poco spettacolare che vede i parigini trionfare ai rigori. Una delusione pesantissima per l’Arsenal che vede sfumare il sogno di diventare campione d’Europa.

Havertz la sblocca

5 minuti e Arsenal subito in vantaggio. Il match parla subito inglese, un rimpallo favorisce l’attaccante tedesco che da ottima posizione calcia alle spalle di Safonov sorpreso sul suo palo. Al 12′ occasione per Kvaratskhelia. Occasione in area per il georgiano che viene anticipato da Gabriel, palla che finisce in corner. Ci prova ancora il PSG al 13′. Conclusione che non trova la porta di Fabian Ruiz. Rischio Saka al 17′. Conclusione che centra il braccio dell’attaccante. Nessun rigore. Al 26′ è lo stesso Saka ad essere pericoloso con un cross che Trossard non riesce a trasformare. Ci prova Dembele al 37′. Il Pallone d’Oro calcia, Saliba lo mura. Occasione PSG al 43′. Nuno Mendes entra in area e mette in mezzo da sinistra: Hincapié allontana. Finisce 1-0 Arsenal il primo tempo. Nel recupero Havertz sfiora il 2-0.

Dembélé manda la gara ai supplementari

Subito ammonito Mosquera al 47′. Primo giallo del match. Altro giallo al 54′ fallo di Saka su Doué. Sulla punizione seguente Hakimi va solo vicino al gol. Rigore PSG al 62′. Fallo di Mosquera su Kvaratskhelia. Dal dischetto si presenta Dembélé che al 65′ pareggia la gara 1-1. Doppio cambio Arsenal. Fuori Mosquera e Odegaard. Dentro Timber e Gyokeres. Chance per Dembélé al 72′. Il Pallone d’Oro calcia ma non trova la porta. Occasione Havertz al 74′. Il tedesco serve Saka che viene però anticipato. Potenziale occasione Arsenal al 87′. Liscio di Mendes ma Martinelli regala a Safonov. Conclusione di Vitinha sopra la traversa al 90′.

Vince l’Arsenal ai rigori

Proteste Arsenal al 102′ per un contatto Nuno Mendes-Madueke, nessun rigore. Chance per Gyokeres al 121′. Conclusione deviata in corner. Finisce 1-1, si va ai rigori. Segnano Ramos, Doue, Hakimi e Beraldo per il PSG. Sbaglia solo Mendes. Due errori nell’Arsenal, Madueke e Gabriel. Non bastano le reti di Gyokeres, Rice e Martinelli. PSG ancora campione d’Europa. Terzo successo per Luis Enrique.