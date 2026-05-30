Napoli, De Bruyne: “Conte via? Sono contento. Futuro? Dipende come giochiamo”

Kevin De Bruyne ha parlato dal ritiro del Belgio. Il centrocampista si è detto contento dell’addio di Conte dal Napoli e ha lasciato dubbi sul suo futuro in azzurro.

La stagione di Kevin De Bruyne non è stata semplice. Il Belga ha vissuto tra alti e bassi, dovendo restare per tanto tempo out, visto un grave infortunio. Il fantasista belga ex Manchester City è riuscito comunque ad incidere seppur mai schierato nel suo ruolo naturale così come ammesso da lui stesso. Il Napoli ha centrato un importante secondo posto in classifica e la vittoria della Supercoppa Italiana. Il rapporto tra De Bruyne e Conte non è però mai realmente sbocciato. A testimoniarlo le sue dichiarazioni dal ritiro del Belgio. L’ex City ha aperto anche ad un possibile addio al Napoli.

Napoli, De Bruyne contento dell’addio di Conte

Così De Bruyne sull’addio di Conte: “Se sono felice che Conte se ne vada? Per me si. Per me non doveva restare. All’inizio e anche dopo il mio rientro, ho trovato che il livello fosse buono. E’ stato naturalmente difficile per me perché Conte ha una visione di calcio molto diversa dalla mia e non ha senso girarci attorno. Non ho mai davvero giocato nel mio ruolo. E’ quello che è. Ho sempre dato il 100%. Ho giocato abbastanza, anche dopo il mio infortunio, quindi per me va tutto bene. Giocavamo molto difensivi. Se segni un gol a partita in un 5-4-1… è meno divertente. All’inizio della stagione giocavamo davvero molto bassi. Il nostro miglior marcatore ha fatto 10 gol, quindi sì, i numeri parlano chiaro, ma per il livello è stato ok“.

De Bruyne sul suo futuro

Così l’ex City sul suo futuro: “Se resto io? Penso sia importante avere un confronto sul modo di giocare. Quest’anno ho capito che il modo di giocare è molto importante per me. Deve anche essere divertente e quest’anno mi è mancato un po’. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. L’anno scorso erano state promesse alcune cose su come avremmo giocato, ma alla fine non si sono concretizzate ed è un peccato“.