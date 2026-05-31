Tegola Napoli: infortunio al ginocchio per Gilmour, salta i Mondiali

Il comunicato ufficiale del Napoli: infortunio al ginocchio e niente Coppa del Mondo per il Billy Gilmour.

Brutte notizie in casa Napoli per le condizioni di Billy Gilmour. Il club partenopeo, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto l’esito degli accertamenti a cui si è sottoposto il centrocampista dopo il problema fisico riscontrato durante la sfida tra Scozia e Curacao.

Gli esami clinici hanno confermato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. A causa di questo stop forzato, il calciatore scozzese sarà costretto a rinunciare alla Coppa del Mondo FIFA 2026. La società ha concluso la nota esprimendo il proprio affetto e augurando al giocatore una rapida e completa guarigione.

Il comunicato del Napoli dopo l’infortunio di Gilmour

Il comunicato ufficiale sulle condizioni di Gilmour a seguito dell’infortunio riportato nell’amichevole di oggi Forza Billy, siamo con te! 💙https://t.co/DLKdDyl9DX pic.twitter.com/rKPIjiv1yo — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 30, 2026



“Billy Gilmour, infortunatosi nel corso del match tra Scozia e Curacao, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore azzurro non prenderà parte alla Coppa del Mondo Fifa 2026. A Billy tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione!”