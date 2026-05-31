9:00 Kevin De Bruyne a Het Nieuwsblad. “Se sono felice per la partenza di Conte? Per me sì. Per quanto mi riguarda, non era obbligato a restare. L’anno scorso ci erano state promesse certe cose sul nostro modo di giocare, ma alla fine non se ne è fatto molto. L’ho trovato un peccato. Il gioco deve rimanere divertente e, purtroppo, questo aspetto mi è mancato un po’. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. Anche l’anno scorso si è parlato di certe cose. ‘Giocheremo in un certo modo e faremo questo e quello’, ma non se n’è fatto nulla, ed è un peccato”.

Leao si prepara per una nuova sfida

8:00 A Sport Tv Rafa Leao ha annunciato di voler lasciare il Milan: “Ho dato il mio meglio, il club mi ha dato tutto e sono orgoglioso di aver fatto la storia qua, è stato bello. Mi sento pronto per una nuova squadra, un nuovo campionato e una nuova sfida. Voglio giocare in un nuovo campionato”.