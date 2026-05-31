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Calciomercato, tutte le trattative del 30 maggio: ufficiale l’arrivo di Giuntoli all’Atalanta. Milan, voci su Slot

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In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 30 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo. 

Calciomercato: Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta
Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

00.00 Live concluso, le notizie continuano sul nostro sito

22.00 Infortunio per Gilmour: salta il Mondiale. Così il Napoli: “Billy Gilmour infortunatosi nel match tra Scozia e Curacao si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore del Napoli non prenderà parte alla Coppa del Mondo Fifa 2026. A Billy tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione!

17:03 Milan-Arne Slot, dalla Francia sono sicuri: “Cardinale vuole provarci”.

14:05 Secondo quanto riportato da David Ornstein, il Liverpool avrebbe già scelto e trovato l’accordo per il successore di Arne Slot. Sulla panchina dei Reds si siederà Andoni Iraola, che ha appena lasciato il Bournemouth.

14:00 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari sul suo profilo X, sono stati definiti gli ultimi dettagli tra il Monaco e Filipe Luis, perché quest’ultimo diventi il nuovo tecnico dei monegaschi. Definito anche il riscatto di Ansu Fati, il Barcellona incasserà 11 milioni.

13:30 Il Liverpool ha deciso di esonerare Arne Slot. Il tecnico olandese lascia i Reds dopo dopo l’ultima deludente stagione della squadra inglese.

12:45 Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la firma della risoluzione tra Milan e Massimiliano Allegri. Il tecnico vorrebbe una corposa buonuscita. Ritarda dunque anche la firma col Napoli.

12:00 Ufficiale, l’arrivo di Cristiano Giuntoli all’Atalanta. Sarà lui il direttore sportivo della Dea al posto di Tony D’Amico.

11:30 Ufficiale, Nicolas Otamendi è un nuovo giocatore del River Plate. Il 38enne difensore centrale argentino arriva a parametro zero dopo l’addio al Benfica. Il Campione del Mondo 2022 torna in Argentina dopo 16 anni dopo l’ultima avventura in patria.

00.05 Pedullà: “L’Avellino presto ufficializzerà Alessandro Nesta, ma questa non è più una notizia. Il club irpino vuole fare un mercato ambizioso, puntando anche su giovani di qualità. Un obiettivo concreto è Giacomo Faticanti, centrocampista classe 2004 convocato dalla Nazionale, qualità importanti e che tornerà al Lecce dal prestito con la Juventus Next Gen. Il sogno è Eddy Kouadio, difensore centrale classe 2006 che può giocare anche da terzino fresco campione d’Italia Primavera con la Fiorentina. In lista ci sono due terzini destri: stiamo parlando di Emanuele Lulli classe 2007 della Roma e di Ali Dembelé, classe 2004 che tornerà al Torino dopo il proficuo prestito di Mantova”.

LE NEWS DI IERI

23:45 Napoli, Massimiliano Allegri è tornato in serata a Milano per firmare la risoluzione del contratto con il Milan. Dopodiché sarà libero di firmare il nuovo accordo che lo legherà agli azzurri.

23:10 Roma, tentativo per Greenwood. I giallorossi proveranno a piazzare il colpo, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullàma l’operazione è complicata soprattutto per via della tanta concorrenza che c’è per l’attaccante dell’OM. Soulè non è incedibile, mentre su Scamacca nessuna conferma di un vero tentativo.

21:30 Ufficiale il passaggio di Anthony Gordon dal Newcastle al Barcellona. Operazione da 80 milioni di euro.

20:30 L’Atletico Madrid smentisce le notizie sul passaggio di Julian Alvarez al Barcellona. I Colchoneros prendono in giro le notizie e diramano un durissimo comunicato sulla situazione. L’articolo.

17.10 La Roma ha ufficialmente annunciato il divorzio consensuale da Frederic Massara.

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