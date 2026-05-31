Calciomercato, tutte le trattative del 30 maggio: ufficiale l’arrivo di Giuntoli all’Atalanta. Milan, voci su Slot

In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 30 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

00.00 Live concluso, le notizie continuano sul nostro sito

22.00 Infortunio per Gilmour: salta il Mondiale. Così il Napoli: “Billy Gilmour infortunatosi nel match tra Scozia e Curacao si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore del Napoli non prenderà parte alla Coppa del Mondo Fifa 2026. A Billy tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione!”

17:03 Milan-Arne Slot, dalla Francia sono sicuri: “Cardinale vuole provarci”.

14:05 Secondo quanto riportato da David Ornstein, il Liverpool avrebbe già scelto e trovato l’accordo per il successore di Arne Slot. Sulla panchina dei Reds si siederà Andoni Iraola, che ha appena lasciato il Bournemouth.

14:00 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari sul suo profilo X, sono stati definiti gli ultimi dettagli tra il Monaco e Filipe Luis, perché quest’ultimo diventi il nuovo tecnico dei monegaschi. Definito anche il riscatto di Ansu Fati, il Barcellona incasserà 11 milioni.

Meeting tra la dirigenza del Monaco e Jorge Mendes. Ultimati i dettagli per il nuovo allenatore Felipe Luis e concordata anche la permanenza di Ansu Fati nel Principato. Il Barcellona incasserà circa 11M. — Gianluigi Longari (@Glongari) May 30, 2026

13:30 Il Liverpool ha deciso di esonerare Arne Slot. Il tecnico olandese lascia i Reds dopo dopo l’ultima deludente stagione della squadra inglese.

12:45 Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la firma della risoluzione tra Milan e Massimiliano Allegri. Il tecnico vorrebbe una corposa buonuscita. Ritarda dunque anche la firma col Napoli.

12:00 Ufficiale, l’arrivo di Cristiano Giuntoli all’Atalanta. Sarà lui il direttore sportivo della Dea al posto di Tony D’Amico.

11:30 Ufficiale, Nicolas Otamendi è un nuovo giocatore del River Plate. Il 38enne difensore centrale argentino arriva a parametro zero dopo l’addio al Benfica. Il Campione del Mondo 2022 torna in Argentina dopo 16 anni dopo l’ultima avventura in patria.

00.05 Pedullà: “L’Avellino presto ufficializzerà Alessandro Nesta, ma questa non è più una notizia. Il club irpino vuole fare un mercato ambizioso, puntando anche su giovani di qualità. Un obiettivo concreto è Giacomo Faticanti, centrocampista classe 2004 convocato dalla Nazionale, qualità importanti e che tornerà al Lecce dal prestito con la Juventus Next Gen. Il sogno è Eddy Kouadio, difensore centrale classe 2006 che può giocare anche da terzino fresco campione d’Italia Primavera con la Fiorentina. In lista ci sono due terzini destri: stiamo parlando di Emanuele Lulli classe 2007 della Roma e di Ali Dembelé, classe 2004 che tornerà al Torino dopo il proficuo prestito di Mantova”.

LE NEWS DI IERI

23:45 Napoli, Massimiliano Allegri è tornato in serata a Milano per firmare la risoluzione del contratto con il Milan. Dopodiché sarà libero di firmare il nuovo accordo che lo legherà agli azzurri.