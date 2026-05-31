Milan-Leao, addio sempre più vicino: le parole del calciatore

Rafael Leao è pronto a salutare il Milan. L’attaccante ha parlato a sport.tv chiarendo come la sua volontà sia quella di provare una nuova esperienza.

L’ultima stagione di Rafael Leao è stata molto complicata, il calciatore portoghese è stato schierato come punta nel 3-5-2 di Allegri dove non è riuscito a performare al meglio anche al netto di tanti infortuni. L’attaccante non è stato molto sopportato dai tifosi del Milan spesso critici nei suoi confronti. Leao giocherà la Coppa del Mondo con il Portogallo. L’attaccante intanto pensa anche al futuro, che probabilmente sarà lontano da Milano. A sport.tv Leao ha infatti chiarito come desidererebbe tentare un’avventura nuova lontana dall’Italia.

Milan, Leao vuole l’addio

Parole importantissime in chiave mercato quelle pronunciate da Rafael Leao a SportTv in Portogallo. L’attaccante del Milan, infatti, preannuncia così una sua partenza in estate: “Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare.

🚨 Breaking | Leao announce his intention to try a new challenge and leave Milan: “I think I’ve given Milan everything I could give. It’s been a club that helped me grow a lot, that supported me in the tough moments. I’m happy to have managed to write my name in the club’s… — Milan Eye (@MilanEye) May 30, 2026

È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch’io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato”.