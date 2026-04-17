Lutto nel Basket, è morto Oscar Schmidt

È morto, all’età di 68 anni, Oscar Schmidt, il più grande giocatore di basket della storia del Brasile e uno dei grandi idoli del nostro sport.

Il Mão Santa, come era conosciuto, è stato campione dei Giochi Panamericani del 1987, è il massimo realizzatore della storia dei Giochi Olimpici con 1.093 punti segnati in cinque edizioni (Mosca 1980 ad Atlanta 1996) ed è il secondo massimo realizzatore di tutti i tempi nella storia del basket. Uno dei più grandi idoli che lo sport brasiliano abbia mai prodotto: Oscar Schmidt è eterno. Da quindici anni Oscar lottava contro un tumore al cervello. Da poche ore era stato ricoverato all’Ospedale Municipale Santa Ana, a Santana de Parnaíba, nello stato di San Paolo, dopo aver accusato un malore, ma non ce l’ha fatta.

Basket, è morto Oscar Schmidt: il ricordo del figlio

All’inizio di aprile, il figlio di Oscar, Felipe Schmidt, aveva ricevuto un omaggio al posto del padre dal Comitato Olimpico Brasiliano (Cob). La veglia funebre sarà riservata alla famiglia. Sui social media, il figlio ha pubblicato un toccante tributo: “Come figlio, ho solo da dire: papà, mi mancherai. Onorerò tutto ciò che mi hai insegnato su come essere un uomo e cercherò di essere almeno il 10% dell’essere umano che sei stato. Sei stato un esempio di vita per me e non ti dimenticherò mai, mai“, ha scritto Felipe Schmidt.

Icona Brasiliana

Icona brasiliana dello sport internazionale, è stato inserito nella Hall of Fame della Fiba e, fatto senza precedenti, anche nella Hall of Fame dell’Nba. Schmidt non ha mai giocato in quel campionato. Riconosciuto per la sua genialità e il suo impatto globale, è stato eletto tra i 100 migliori giocatori di pallacanestro di tutti i tempi. Stella assoluta della Juvecaserta, durante la sua carriera italiana si guadagnò il primo posto nella classifica assoluta di punti realizzati nel campionato, venendo scalzato successivamente da Antonello Riva che però giocò quasi il doppio delle partite del brasiliano.

I record

Con i suoi 13 957 punti rimane comunque il giocatore straniero che ha segnato di più, con una media complessiva di 34,6 punti per gara e picchi di oltre 60 punti. Analizzando i cestisti con almeno 100 presenze nel campionato italiano, è il giocatore che più volte ha superato quota 50 punti segnati in una sola gara, nello specifico 28 volte su 403 gare disputate (circa 7%), davanti ad altre due leggende come Dražen Dalipagić (15/241 pari al 6,2%) e Joe Bryant (14/247, circa il 5,7%). La Juvecaserta ritirò la sua maglia numero 18, e nel 2016 ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Caserta.