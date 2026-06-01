Il centrocampista del Napoli e della Nazionale scozzese, Scott McTominay, ha solo buone parole per Antonio Conte dopo giornate di frecciate fra l’ormai ex tecnico e Kevin De Bruyne.

Il centrocampista del Napoli e della Nazionale scozzese, Scott McTominay, ha solo buone parole per Antonio Conte dopo giornate di frecciate fra l’ormai ex tecnico e Kevin De Bruyne. Poi rilancia la propria ambizione con il club azzurro per le prossime stagioni.

Napoli, McTominay e l’impatto con l’Italia: le parole

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato una intervista a GQ Magazine, nel corso della quale ha parlato del suo approdo in Serie A dal Manchester United.

Ecco le sue parole: “Ogni volta che esci dalla tua zona di comfort entri in un luogo spaventoso. Ma è anche un posto meraviglioso, perché ti dà spazio per crescere. La carriera è breve e bisogna godersela, altrimenti passa in un lampo”, ha spiegato lo scozzese.

McTominay su Conte: le sue parole

Poi McTominay ha parlato dell’importanza avuta evidentemente da Antonio Conte e dal suo staff per il suo inserimento:

“È stato importante giocare finalmente nel mio ruolo naturale di mezzala, dove posso sia attaccare sia difendere. Mi sono sentito subito a mio agio. Anche l’allenatore e lo staff tecnico mi hanno aiutato tantissimo a crescere e a capire meglio il gioco. Alla fine è stato il risultato del lavoro quotidiano”, le sue parole.

E sullo scudetto vinto: “Speri sempre che il duro lavoro venga ripagato e che dimostri di poter aiutare una squadra a vincere il campionato. Ora però voglio ripetermi. Ho assaporato quel successo e non voglio fermarmi”.