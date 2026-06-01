Osimhen sulle parole del CT della Nigeria: “Informazioni estrapolate dal contesto”

Victor Osimhen ha rilasciato un comunicato ufficiale tramite i propri canali social per fare chiarezza sulle speculazioni mediatiche delle ultime ore.

L’attaccante ha quindi spiegato di aver avuto un colloquio diretto con il CT della Nigeria, Eric Chelle, in merito alle recenti dichiarazioni di quest’ultimo sul futuro del giocatore.

La replica di Osimhen

Queste le parole dell’ex Napoli: ​”Ho appena parlato al telefono con il coach Eric Chelle riguardo alle parole sul mio conto rilasciate nella sua ultima intervista. Purtroppo le sue affermazioni sono state estrapolate dal contesto ed esagerate. Il mister nutre un grande rispetto per il Galatasaray, segue quasi tutte le nostre partite e non ha mai avuto intenzione di creare polemiche. Lo stimo molto come allenatore, apprezzo l’opportunità di rappresentare il mio Paese e chiedo a tutti di ignorare queste speculazioni”.

Il Galatasaray è campione di Turchia: decisivo un super Osimhen