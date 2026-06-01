Terremoto in diretta, paura durante il Roland Garros

Per qualche secondo il tennis è passato in secondo piano. E non capita spesso durante il Roland Garros.

Nicolas Massu stava commentando il torneo in diretta televisiva quando qualcosa ha iniziato a muoversi attorno a lui. Prima una leggera vibrazione, poi il tremore sempre più evidente. Lo studio ha oscillato, le telecamere hanno registrato il momento e sul volto dell’ex campione cileno si è vista chiaramente la sorpresa.

“Trema tutto”. Una frase istintiva, detta mentre cercava di capire cosa stesse succedendo. Massu si trovava in Cile e stava commentando il Roland Garros da casa su ESPN. Proprio durante il collegamento è arrivata una scossa di terremoto che ha interrotto per alcuni istanti la normalità della trasmissione.

Niente scena costruita, niente allarmismi televisivi. Si è trattato di una reazione spontanea davanti a qualcosa che, in quelle zone del mondo, purtroppo fa parte della vita quotidiana.

Terremoto in diretta, Massu continua il collegamento

Le immagini hanno iniziato rapidamente a circolare sui social. Nel video si vede Massu interrompere il discorso mentre percepisce il movimento. Attorno a lui l’ambiente comincia a vibrare e per qualche attimo anche chi era collegato da casa fatica a capire cosa stia accadendo.

La situazione non è degenerata, ma il momento di tensione si è sentito eccome. In Sudamerica, soprattutto lungo la costa pacifica, i terremoti rappresentano una realtà con cui convivere costantemente. Il Cile è uno dei Paesi più esposti dal punto di vista sismico e non è raro che scosse anche abbastanza forti vengano avvertite dalla popolazione.

Per gli appassionati di tennis il nome di Massu non ha bisogno di molte spiegazioni. Ex numero 9 del mondo, vincitore di due ori olimpici ad Atene 2004, negli ultimi anni è diventato una figura molto conosciuta anche come allenatore e commentatore.

Ha lavorato a lungo con Dominic Thiem, accompagnandolo fino alla vittoria agli US Open, e continua a essere una voce molto rispettata quando si parla di tennis internazionale.

Per questo motivo il video ha attirato ancora più attenzione. Non si trattava di un semplice collegamento televisivo qualsiasi, ma di uno dei volti più noti del tennis sudamericano sorpreso da un evento improvviso mentre stava raccontando il Roland Garros.

La cosa che colpisce di più riguarda proprio la naturalezza della scena. Fino a pochi secondi prima si parlava di partite, risultati e prospettive del torneo parigino. Poi tutto si è fermato. Un attimo soltanto.

Abbastanza però per ricordare quanto certi eventi riescano a cambiare completamente la percezione di quello che sta succedendo. Anche durante uno Slam. Anche mentre milioni di persone stanno seguendo il tennis dall’altra parte del mondo.