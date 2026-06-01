Lutto nel calcio: è morto l’ex Serie A Oikonomou a 33 anni

Lutto nel mondo del calcio: a 33 anni è morto Marios Oikonomou, ex giocatore di Cagliari, Bologna e Sampdoria.
Lutto nel mondo del calcio: a 33 anni è morto Marios Oikonomou, ex giocatore di Cagliari, Bologna e Sampdoria.
La causa della morte di Oukonomou
L’ex difensore Marios Oikonomou è morto a 33 anni. Lo scorso 23 maggio aveva avuto un grave incidente in moto nella sua città natale, Giannina.
Dopo una settimana di ricovero in terapia intensiva, Oikonomou è venuto a mancare per le conseguenze riportate in seguito all’impatto. A nulla è valso il tentativo di salvarlo da parte dei medici: operato d’urgenza con un intervento di craniectomia decompressiva all’Ospedale Universitario di Giannina, è rimasto in terapia intensiva per diversi giorni.
Morte Oikonomou, il cordoglio del Napoli
“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou, difensore con una lunga carriera nel calcio italiano”: così il Napoli dal proprio profilo X si è unito al cordoglio per la more di Oikonomou.