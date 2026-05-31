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LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: il Torino spinge per Aquilani. Solet, Inter sempre interessata

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In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 31 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo. 

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

17.50 Come vi stiamo raccontando fin dalla scorsa estate (abbiamo aggiornato anche nelle scorse settimane), l’Inter è fortemente interessata al difensore dell’Udinese, che ha una valutazione di circa 25 milioni più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17.30, Inter: l’apprezzamento di Zanetti per Mastantuono. Le sue parole a Marca: “L’Argentina ha grandi giocatori, e quando si guarda chi non viene convocato, di solito si tratta di un grande giocatore. Per me, Mastantuono è uno di questi, e ha l’età dalla sua parte. Penso che abbia ancora molti anni di carriera davanti a sé e che avrà sicuramente l’opportunità di giocare in altri Mondiali“.

17.00 Per quanto riguarda l’accostamento al Barcellona, al momento non ci sono però trattative in atto tra Osimhen e il club Blaugrana.

16.30 Genoa, Vasquez parla così del suo futuro: “Non conosco il futuro, ma sono felice dove mi trovo. Interesse dell’Inter? C’era qualcosa, ma niente di più. Ne parlo spesso con mia moglie, i miei figli sono nati a Genova, non dico di voler vivere lì tutta la vita, al momento sono felice in città. Non so cosa succederà domani, ne riparleremo più avanti”.

15:28 Il ct della Nigeria ha annunciato di non aver convocato Victor Osimhen, in quanto in permesso a causa delle trattative di mercato. L’ex Napoli, dunque, cambierà nuovamente squadra. 

15:04 Napoli, possibile l’addio di Alex Meret. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, potrebbero esserci gli occhi della Juventus sul portiere. Voci anche su sirene turche, sponda Fenerbahce.

Calciomercato 24/25
Calciomercato 25/26

11.35 Alfredo Pedullà: “Aquilani-Torino, presto incontro”

Futuro in bilico per De Bruyne al Napoli

9:00 Kevin De Bruyne a Het Nieuwsblad. “Se sono felice per la partenza di Conte? Per me sì. Per quanto mi riguarda, non era obbligato a restare. L’anno scorso ci erano state promesse certe cose sul nostro modo di giocare, ma alla fine non se ne è fatto molto. L’ho trovato un peccato. Il gioco deve rimanere divertente e, purtroppo, questo aspetto mi è mancato un po’. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. Anche l’anno scorso si è parlato di certe cose. ‘Giocheremo in un certo modo e faremo questo e quello’, ma non se n’è fatto nulla, ed è un peccato”.

Leao si prepara per una nuova sfida

Rafael Leao, attaccante Milan
Rafael Leao, attaccante Milan

8:00 A Sport Tv Rafa Leao ha annunciato di voler lasciare il Milan: “Ho dato il mio meglio, il club mi ha dato tutto e sono orgoglioso di aver fatto la storia qua, è stato bello. Mi sento pronto per una nuova squadra, un nuovo campionato e una nuova sfida. Voglio giocare in un nuovo campionato”.

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