“Nessuna violenza sessuale”: archiviata l’indagine su Solet

ll giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, accogliendo la richiesta formulata dall’ufficio del pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Oumar Solet”.

La rivelazione è stata fornita dagli avvocati Filippo Morlacchini e Stefano Laporta, che all’ANSA hanno dichiarato “viva soddisfazione per l’esito ampiamente liberatorio”.

Soler ha un contratto in scadenza nel 2027 ed è fortemente attenzionato dall’Inter.

La ricostruzione della vicenda

La Procura di Udine aveva rilevato che “gli elementi raccolti non sono sufficienti a sostenere un rinvio a giudizio per l’ipotesi di violenza sessuale contestata“.

L’indagine era iniziata in seguito a una denuncia presentata da una donna un anno fa, nel maggio 2025, al termine di una serata trascorsa con il giocatore e alcuni amici, conclusasi nell’abitazione dell’atleta.

La persona offesa, riferisce l’ANSA, si era opposta alla richiesta di archiviazione, sollecitando ulteriori accertamenti. Il giudice per le indagini preliminari, il 28 maggio, ha disposto l’archiviazione. (FONTE ANSA)