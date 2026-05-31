Mistero Sinner, paura tra i fan: rischia di saltare Wimbledon?

L’immagine di Jannik Sinner costretto a fare i conti con problemi fisici nel pieno di uno Slam ha inevitabilmente acceso la preoccupazione dei tifosi italiani. Dopo il malessere accusato durante il Roland Garros e il successivo calo che ne ha condizionato il rendimento, la domanda è diventata una sola: quanto è serio il problema?

Per il momento non esistono risposte definitive. Ed è proprio questa incertezza ad alimentare dubbi e timori attorno al numero uno del tennis italiano.

A Parigi qualcosa si è rotto all’improvviso. Sinner era arrivato al torneo con ambizioni importanti, convinto di poter recitare un ruolo da protagonista. Poi sono arrivati i problemi fisici, i crampi, le difficoltà nel gestire gli scambi più lunghi e una condizione che è sembrata peggiorare con il passare dei game.

Sinner, incertezza sui tempi di recupero

Le prime informazioni arrivate dall’entourage del tennista invitano alla prudenza ma non al pessimismo.

L’obiettivo immediato è capire l’origine precisa del problema e valutare le condizioni fisiche nelle prossime settimane. I controlli medici saranno decisivi per stabilire se si è trattato soltanto di un episodio isolato oppure di qualcosa che richiederà tempi più lunghi.

Al momento nessuno parla apertamente di forfait per Wimbledon. Allo stesso tempo, però, nessuno si sbilancia su un recupero immediato. Ed è questa zona grigia che mantiene alta l’attenzione.

Il calendario non aiuta. Dopo il tour de force sulla terra rossa, culminato con l’eliminazione al secondo turno, il numero 1 al mondo ha già annunciato un lungo periodo di riposo e che non disputerà nessuno torneo prima di arrivare a Wimbledon.

Un programma che complicherà per forza di cose la preparazione per lo slam londinese, ma che non ha alternative. Forzare il recupero potrebbe rappresentare un rischio inutile. Rinunciare a qualche torneo preparatorio, invece, potrebbe essere il compromesso necessario per presentarsi a Londra nelle migliori condizioni possibili.

L’obiettivo resta Wimbledon

La sensazione è che Sinner e il suo staff faranno di tutto per essere presenti ai Championships. Parliamo di uno degli appuntamenti più importanti della stagione e di un torneo dove l’azzurro ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli.

Molto dipenderà dalle prossime giornate. Dalla risposta del fisico. Dagli esami. Dalle sensazioni durante gli allenamenti. Per ora il quadro resta incompleto. Non ci sono allarmi ufficiali, ma nemmeno garanzie assolute. Ed è proprio questa mancanza di certezze a tenere con il fiato sospeso migliaia di tifosi che aspettano soltanto una notizia: vedere Sinner in campo anche a Wimbledon.