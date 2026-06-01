LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Kean, futuro incerto. Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma?

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

9:00 La Juventus potrebbe riprovarci per Kolo Muani.

8:45 Fiorentina, il futuro di Moise Kean resta un punto interrogativo.

8:30 Si parla da mesi di un possibile trasferimento in Italia di Kerim Alajbegovic, esterno offensivo di grande talento classe 2007 che il Bayer Leverkusen ha riscattato recentemente per 8 milioni. Anche noi vi abbiamo raccontato di un “Napoli stregato”, ma da quel momento alcune cose cambiate, non ultima il cambio in panchina con Max Allegri al posto di Antonio Conte. Quello che possiamo aggiungere che la voglia di Serie A da parte di Alajbegovic parte da una base di circa 30 milioni, questa è la richiesta del Bayer. La Roma, è vero, lo ha seguito molto durante la gestione Massara. L’apprezzamento c’è, ma la necessità è quella di provare a prendere calciatori più pronti. (Pedullà).