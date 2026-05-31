Arriva la durissima risposta – al Corriere dello Sport – del vice allenatore di Antonio Conte al Napoli, Cristian Stellini, alle altrettanto dure parole di Kevin De Bruyne nelle scorse ore.

Arriva la durissima risposta – al Corriere dello Sport – del vice allenatore di Antonio Conte al Napoli, Cristian Stellini, alle altrettanto dure parole di Kevin De Bruyne nelle scorse ore. Con anche una stoccata in riferimento al paragone con Luka Modric.

La risposta di Stellini a De Bruyne

Queste le sue parole “Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione“.

Poi ancora: “Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui magari già in Nazionale con Garcia”

Stoccata poi in riferimento a Modric: “Sono rimasto molto colpito nella passata stagione di come si è inserito al Milan, guidando i compagni con leadership ed entusiasmo pur giocando in una squadra che ha espresso un calcio molto pragmatico,ottenendo buonissimi risultati e senza mai dare giudizi su dirigenza ed allenatore. Essere professionisti significa anche essere in grado di capire cosa serve che tu faccia per rendere l’ambiente in cui lavori il migliore possibile dando l’esempio!”.