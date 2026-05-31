Lega Basket, Brescia pareggia la semifinale playoff contro l’Olimpia: sull’1-1 la serie si sposta a Milano

La Germani Brescia reagisce dopo il ko di gara-1 e supera l’Olimpia Milano davanti al proprio pubblico. Decisivi Della Valle e Ivanovic nella vittoria per 85-79 che vale l’1-1 nella serie di semifinale playoff e rilancia le ambizioni della Leonessa.

La Germani Brescia risponde con carattere all’Olimpia Milano e pareggia la serie di semifinale playoff della Serie A di basket, imponendosi per 85-79 in gara-2 davanti al proprio pubblico. Dopo la pesante sconfitta subita nel primo confronto, la squadra lombarda ha mostrato una reazione immediata, trascinata dalle straordinarie prestazioni di Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic, autori rispettivamente di 28 e 24 punti.

Il racconto di gara-2

Brescia ha costruito il proprio successo già nei primi due quarti, chiudendo il primo periodo sul 23-15 e mantenendo sei punti di vantaggio all’intervallo grazie a una difesa solida e intensa. Nonostante le difficoltà di Bilan contro Nebo, la Leonessa ha saputo controllare il ritmo della gara, salvo poi subire il ritorno dell’EA7 Emporio Armani nella ripresa.

Milano, guidata da Ellis e Brooks, ha infatti recuperato lo svantaggio fino a portarsi avanti nel punteggio, ma il terzo quarto si è concluso in perfetta parità sul 60-60. Nell’ultimo periodo è emersa nuovamente la qualità dei padroni di casa: Della Valle si è rivelato decisivo sia dalla distanza sia nel gioco vicino a canestro, mentre Ivanovic ha garantito continuità offensiva.

Determinante anche l’espulsione di Diop nelle fila milanesi. Alla squadra di Ettore Messina non sono bastati i 15 punti di Bolmaro, mentre ha pesato la serata negativa di Leday.

Prossimi impegni

La serie è ora sull’1-1 dopo le prime due gare a Brescia. La serie di semifinale si trasferisce a Milano per gara-3 e gara-4. Il terzo match è in programma mercoledì. In queste prossime due partite Milano dovrà provare a chiudere per evitare gara-5 nuovamente a Brescia.