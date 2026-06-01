Liverpool spinge per Yan Diomande: il Lipsia chiede 120 milioni, Reds al lavoro per abbassare la richiesta

Il Liverpool è attualmente il club che sta facendo registrare i maggiori progressi nella corsa a Yan Diomande. Secondo le ultime informazioni raccolte, i rappresentanti dei Reds sono quelli che stanno portando avanti i contatti più concreti per il giovane talento, considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo.

L’interesse del club inglese è reale e la dirigenza continua a monitorare da vicino la situazione, valutando la fattibilità economica dell’operazione.

Il Lipsia fissa il prezzo: servono 120 milioni di euro

Il Lipsia, proprietario del cartellino del giocatore, ha fissato una valutazione molto elevata per Diomande. La richiesta del club tedesco si aggira infatti intorno ai 120 milioni di euro, una cifra che testimonia l’enorme considerazione nei confronti del calciatore.

Si tratta però di una valutazione che, al momento, viene considerata particolarmente ambiziosa dagli addetti ai lavori.

Liverpool disposto a investire, ma con un limite

Fonti vicine alla trattativa ritengono infatti sorprendente un eventuale trasferimento superiore ai 100 milioni di euro. Il Liverpool, pur essendo fortemente interessato al giocatore, difficilmente sarebbe disposto a spingersi oltre quella soglia.

L’ipotesi più concreta è quella di un accordo strutturato con una parte fissa e una serie di bonus legati alle prestazioni sportive del calciatore.

La formula possibile: 80 milioni più bonus

Uno scenario ritenuto plausibile potrebbe essere quello di un’operazione da circa 100 milioni complessivi, composta da una base fissa di 80 milioni di euro e ulteriori 20 milioni di bonus.

Questi bonus potrebbero essere legati principalmente alle presenze del giocatore, oltre che ad altri obiettivi individuali e di squadra. Una formula che consentirebbe al Liverpool di contenere l’investimento iniziale e al Lipsia di avvicinarsi alla valutazione desiderata.

Le prossime settimane saranno decisive

La trattativa resta ancora nelle fasi iniziali, ma il Liverpool appare oggi il club più avanzato nei colloqui per Yan Diomande. Resta da capire se il Lipsia sarà disposto a ridurre le proprie richieste economiche per favorire la chiusura dell’operazione.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se i Reds riusciranno a trasformare il proprio interesse in un’offerta concreta e soddisfacente per tutte le parti coinvolte.