Rodri e le voci sul Real Madrid: “Si vedrà dopo il Mondiale”

Rodri tramite Marca è intervenuto in maniera diretta sui rumors di un suo possibile futuro al Real Madrid.

Rodri tramite Marca è intervenuto in maniera diretta sui rumors di un suo possibile futuro al Real Madrid. Queste le parole del centrocampista del Manchester City.

Così Rodri: ”Voci sul Real Madrid? Fa parte del calcio. Io sono concentrato sull’essere un leader per la nazionale, questo è il mio percorso. Capisco le voci, ma non ho intenzione di perdere tempo dietro a queste cose. Si vedrà dopo il mondiale”. Il centrocampista spagnolo non chiude quindi la porta ad un nuova avventura lontana dall’Inghilterra, ma rimanda il tutto al termine dell’impegno con la nazionale, che è attualmente la priorità del calciatore.

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha concesso una lunga intervista a El Pais. In vista delle prossime elezioni ha toccato diversi argomenti.

Queste le modifiche se verrà rieletto: “Cosa cambierà se verrò rieletto? In linea di principio, nulla cambia, ma ci sono alcune cose che necessitano di chiarimenti. Come sapete, darò la proprietà finanziaria ai 100.000 soci. Essere un socio del Real Madrid non sarà più solo una questione sentimentale, come è stato fino ad ora, ma significherà anche essere un proprietario a vita del club. Non morirò finché non avrò garantito che i beni finanziari del club appartengano ai suoi soci. Non apparterranno a qualche persona casuale che si trova lì, che non ha soldi, e che è capace di contrarre un prestito predatorio per mettere le mani sul Real Madrid. L’altra candidatura è un sindacato di interessi consolidati, di quelli che una volta si intrufolavano nelle assemblee senza essere soci e votavano“.

Florentino Perez su Vinicius e Mbappé

Così Florentino Perez su Vinicius Jr e Mbappé: “Chi dice che Vinicius Jr e Mbappé non sono compatibili? È una cosa assurda. Sono due dei migliori al mondo. Vinicius ci ha fatto vincere due Champions League. Non dobbiamo impazzire. Quest’idea che si possa vincere una Champions League ogni anno è ridicola; vincerne sei in 10 anni è qualcosa che nessuno ha mai fatto“.

Sui fischi a Vinicius: “Le persone che fischiano Vini al Bernabeu? Alcune persone si sbagliano. Leggono certi giornali e vengono ingannati. Vinicius è una stella e sarei felice di averlo sempre lì. Mbappé è stato fischiato al Bernabéu? Ci sono alcuni giornalisti… Non avete idea di quanto siano scarsi nello scrivere. E c’è chi ci crede davvero“.

Sul futuro di Vinicius: “Cosa deve succedere perché Vini rinnovi il contratto? Niente. Dicono che chiede troppi soldi, ma è una bugia. Se non vuole restare al Real Madrid e vuole firmare con un altro club, è libero di farlo. Non ho intenzione di forzarlo in nulla. I soldi non saranno la cosa più importante; non lo sono mai stati“.

Su Mourinho e il caso Tchouamenì-Valverde

Così su Mourinho: “Trovare un allenatore è importante, e ancora più importante è che la squadra sia priva di infortuni e che possiamo avere un precampionato. Quando inizi senza un precampionato, sei finito. Ma avremo anche un buon allenatore. José Mourinho? È un grande allenatore. Lo conosco, e lui conosce il Real Madrid e i giocatori. Con lui, abbiamo raggiunto tre semifinali di Champions League e, per vari motivi, non ci siamo qualificati per la finale, ma ci ha instillato una competitività straordinaria. Devo dirlo. E da allora, gli altri, che erano anche buoni allenatori, hanno vinto sei Champions League in 10 anni. Ma non ho parlato con Mourinho“.

Sul futuro di Tchouamenì e Valverde: “Se rimangono entrambi? Per me sì, certamente. Lo spogliatoio è meraviglioso. Sono gli stessi ragazzi di sempre, e sono tutti amici. Ma se uno di loro pesta un piede a un altro durante l’allenamento e si arrabbiano, non dovremmo ingigantire la cosa. E se dovremmo arrabbiarci, è perché stanno filtrando informazioni. Alcune persone dicono: “Il problema è che litigano.” No, il problema è chi lo fa uscire. L’atmosfera è perfetta nello spogliatoio. Solo poche mele marce, e le abbiamo identificate“.